Пол Маккартни рассказал о своем "секретном" рождественском альбоме

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни поделился секретом о том, что записал альбом с рождественскими песнями, предназначенный только для членов его семьи. Об этом британский музыкант рассказал в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

По словам музыканта, создать такой альбом его вынудило отсутствие хороших рождественских песен. "Много лет назад я подумал, что не слышал по-настоящему хороших рождественских записей, - сказал он. - Мне нравятся классические и простые композиции, так что я просто пошел в свою студию и создал нечто подобное".

Бывший бас-гитарист The Beatles выразил рад, что его внуки, которых у 77-летнего Маккартни уже восемь, могут с самого детства слушать рождественские песни его собственного сочинения. Однако он не собирается представлять "семейные" праздничные композиции широкой публике. Созданные в домашней студии произведения уже успели стать традиционным музыкальным сопровождением на рождественских праздниках семьи музыканта.

Летом 2020 года Маккартни выступит на юбилейном 50-м музыкальном фестивале в Гластонбери. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time коллективно включил участников группы The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века.