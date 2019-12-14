{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пол Маккартни рассказал о своем "секретном" рождественском альбоме

По словам музыканта, запись предназначена только для членов его семьи

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни поделился секретом о том, что записал альбом с рождественскими песнями, предназначенный только для членов его семьи. Об этом британский музыкант рассказал в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

По словам музыканта, создать такой альбом его вынудило отсутствие хороших рождественских песен. "Много лет назад я подумал, что не слышал по-настоящему хороших рождественских записей, - сказал он. - Мне нравятся классические и простые композиции, так что я просто пошел в свою студию и создал нечто подобное".

Бывший бас-гитарист The Beatles выразил рад, что его внуки, которых у 77-летнего Маккартни уже восемь, могут с самого детства слушать рождественские песни его собственного сочинения. Однако он не собирается представлять "семейные" праздничные композиции широкой публике. Созданные в домашней студии произведения уже успели стать традиционным музыкальным сопровождением на рождественских праздниках семьи музыканта.

Летом 2020 года Маккартни выступит на юбилейном 50-м музыкальном фестивале в Гластонбери. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time коллективно включил участников группы The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века.

Теги
ВеликобританияМаккартни, Пол
Реклама на ТАСС
Кабмин утвердил усовершенствованную систему премирования в области культуры
Размеры премий за развитие российской культуры, а также театрального искусства увеличат до 3 млн рублей, премия "Душа России" составит 500 тыс. рублей, а премия имени Луначарского - 300 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС