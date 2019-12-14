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В Берлине проходят дни "Союзмультфильма"

Мероприятия проводятся в рамках фестиваля "Русские сезоны"

БЕРЛИН, 14 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Киностудия "Союзмультфильм" в субботу и в воскресенье представляет в Германии свои произведения. На площадке Российского дома науки и культуры в Берлине пройдет показ таких мультфильмов, как "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик", короткометражек "Доброе сердце", "Почему исчезли динозавры", а также кукольной картины "Гофманиада".

Также подготовлена масштабная культурная программа: мастер-классы, интерактивные игры, лекции о советской и российской анимации. Мероприятия проводятся в рамках масштабного фестиваля "Русские сезоны".

"Союзмультфильм" появился в 1936 году как киностудия мультипликационных фильмов. За годы работы компания выпустила около 1500 мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной.

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В 2019 году "Русские сезоны" проходили в Германии. Фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. По словам директора фестиваля Алексея Лебедева, за два года мероприятия посетили 9 млн человек.

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ГерманияРоссия
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