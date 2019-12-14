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Новый год и Рождество - 2020

В Петербурге открыли новогодний книжный салон и финал марафона "Все грани Гранина"

В рамках салона стартовала акция "Марафон добра Даниила Гранина": посетители могут принести книги из дома и передать их волонтерам для сельских библиотек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Второй по счету Новогодний книжный салон, посвященный, в том числе, столетию со дня рождения Даниила Гранина и Году Театра, открылся в субботу в Санкт-Петербурге. Частью программы салона стал культурологический марафон "Все грани Гранина" - Петербург принимает его заключительный этап.

"Очень здорово, что число участников нашего Книжного салона растет. Если в прошлом году было около 40 с лишним экспозиций, то в этом году уже почти 80. Как известно, этот год указом президента России посвящен 100-летию со дня рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга, выдающегося литературного деятеля, нашего земляка Даниила Александровича Гранина. В рамках этого книжного салона будет у всех посетителей возможность познакомиться и с литературными чтениями, которые будут проходить в течение всего книжного салона, а также с демонстрацией фильмов на сценарии Гранина, которые предоставил Госфильмофонд России", - сказал на церемонии открытия книжного салона председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Зимний книжный салон в Петербурге стал завершающей точкой для масштабного федерального проекта - культурологического марафона "Все грани Гранина", который осуществляется в сотрудничестве с Российским книжным союзом. Марафон стартовал в августе в Курске, затем его принимали в Волгограде, Москве, Пскове, Калининграде.

На площадке салона в центре дизайна Artplay развернута экспозиция с материалами о жизни и творчестве Гранина, а также проводится выставка-конкурс работ, посвященных произведениям писателя, в том числе молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов. Гости события также могут принять участие в чтении отрывков из книг Гранина в рамках проекта по созданию видеокниги, которая будет опубликована на официальном сайте марафона. В кинозоне проходят показы фильмов по его сценариям, в числе которых - "Искатели", "Выбор цели", "Иду на грозу" и другие.

Книги в дар сельским библиотекам

Одновременно в рамках салона началась акция "Марафон добра Даниила Гранина" в поддержку сельских библиотек. Посетителям предложили принести книги из домашних библиотек и передать их волонтерам. Впоследствии их подарят библиотекам в Ленинградской области.

Дочь прозаика Марина Чернышева-Гранина отметила на открытии, что при поддержке Фонда сохранения и популяризации наследия Гранина комплекты новых книг получили в этом году библиотеки шести регионов - Пермского края, Свердловской, Челябинской, Томской, Нижегородской и Новосибирской областей.

"В результате года, посвященного столетию Гранина, мы решили в следующем, 2020 году, и [в последующем] говорить вообще о советских писателях, их изучать и исследовать. Это очень нелегкая задача, потому что сложна биография любого писателя, жившего в советское время, и затруднено понимание текстов, ими написанных, поскольку время это уходит в небытие, оно забывается и требует, скажем так, комментария. Вышел первый том собрания сочинений Гранина, и это первый случай, когда выходит книга советского писателя с комментарием. И мы будем продолжать эту работу", - сказала Чернышева-Гранина.

Театральная тематика и творческие встречи

В рамках программы к Году театра на салоне чествовали победителей литературного конкурса "Неизвестный Петербург", стартовавшего в феврале. Горожанам было предложено поделиться своими впечатлениями об увиденных спектаклях, рассказать о любимых актерах и режиссерах. В ходе конкурса собрано более 500 работ, и был издан литературный сборник "Театр - волшебное окно".

На книжном салоне, который будет проходить на протяжении четырех дней - по 17 декабря, запланированы множество творческих встреч, мастер-классов и презентаций новых изданий. Свои книги представят, в частности, Евгений Водолазкин и Анатолий Аграфенин, Роман Всеволодов и другие авторы. Все желающие также могут поучаствовать в новогоднем бук-кроссинге - принести прочитанные книги и обменять на другие.

Впервые Новогодний книжный салон состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года, тогда его посвятили литературе для детей и по истории России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГранин, Даниил АлександровичЛенинградская областьНовый год и Рождество - 2020
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