Швейцарский дирижер Шарль Дютуа открыл в Петербурге зимний фестиваль "Площадь Искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Залуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича дал в субботу концерт на открытии Двадцатого зимнего фестиваля "Площадь Искусств". Вечер мировой классики прошел под управлением главного приглашенного дирижера этого коллектива Шарля Дютуа (Швейцария).

Прозвучали увертюра "Римский карнавал" Гектора Берлиоза, Третья симфония Сергея Рахманинова и Фортепианный концерт Эдварда Грига. Сольную партию исполнил один из ведущих норвежских пианистов Лейф Ове Андснес.

"Я обожаю русскую культуру, и в этом смысле воспринимаю Петербург как колыбель культуры во всем что касается музыки, литературы, живописи. Меня всегда очень трогает, когда я выступаю здесь. Мы все играли в разных залах, но играть здесь, в Петербурге, это всегда особое переживание для нас, потому что мы на каком-то другом уровне общаемся с залом, мы видим, что здесь культура глубоко укоренена", - сказал маэстро на пресс-конференции накануне открытия фестиваля.

Пианист Лейф Ове Андснес рассказал, что его "русский дебют" с оркестром маэстро Темирканова состоялся в рамках фестиваля "Площадь Искусств" 18 лет назад, и с тех пор он неоднократно выступает с петербургскими музыкантами в разных странах, выбор фортепианного концерта своего великого соотечественника он объясняет, в частности, тем, что впервые это произведение прозвучало 150 лет назад. Он начал играть этот концерт с 17 лет и теперь вернулся к нему после большой паузы с новым ощущением свежести и мощи этой музыки. Как отметил пианист, в этом произведении ощутимо "русское влияние" на Грига, который дружил с Чайковским. "На репетиции музыканты сказали мне, что эта музыка напоминает им "Онегина", - добавил артист.

Швейцарский дирижер и норвежский пианист, по словам Юрия Темирканова, входят в его дружеский круг, а именно по такому принципу он неизменно формирует фестивальную программу. Среди ее участников - Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Мария Дуэньяс (Испания), Сергей Крылов, Сергей Догадин, виолончелист Александр Князев, а также американский вокальный секстет "Take 6", завоевавший 10 премий Grammy.

Организаторы фестиваля сожалеют, что из программы в последний момент выпал вечер 18 декабря памяти грузинского композитора Гии Канчели, где был запланирован показ документального фильма "Гия Канчели: Я не любил кларнет". Отмена объясняется тем, что у владельца авторских прав на этот фильм возникли юридические сложности для его показа в России. Однако было заявлено, что этот вечер обязательно состоится, как-только юридические формальности будут устранены.