Мацуев представит в Берлине стипендиатов фонда "Новые имена"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стипендиаты благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой в воскресенье выступят в Русском доме науки и культуры в Берлине, с ними в столицу Германии отправился президент фонда, народный артист России Денис Мацуев. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор фонда Елена Ладыгина.

"Опыт концертных выступлений ничем нельзя заменить, юным музыкантам надо встречаться с публикой, слышать живой отклик. И если в Москве они достаточно часто участвуют в концертах, то зарубежные организаторы приглашают не так часто. Пообщаться с другой публикой, попробовать найти контакт, услышать этот отклик - это важно, полезно и престижно", - отметила Ладыгина.

На сцену выйдут музыканты в возрасте от девяти до 15 лет. Среди них Ольга Иваненко (фортепиано), Анна Катенина (кларнет), Варвара Петрова (гобой), Роман Шер (фортепиано) и Сергей Мкртичян (скрипка). Все они прошли конкурсный отбор на звание стипендиатов фонда, который отмечает в этом году 30-летие, посетили мастер-классы педагогов ведущих московских учебных заведений и занятия Международной летней творческой школы "Новые имена" в Суздале, а также приняли участие в концертах на лучших площадках Москвы, в том числе в зале "Зарядье" и Московской консерватории.

В программу концерта войдут сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Камиля Сен-Санса, Донато Ловрельо и других композиторов.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ, мероприятие будет приурочено к закрытию международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Также в воскресенье в Большом концертном зале Концертхауса под управлением Валерия Гергиева выступит оркестр Российско-немецкой музыкальной академии, созданный пять лет назад под художественным руководством маэстро. Коллектив объединяет молодых музыкантов из крупнейших немецких оркестров, включая Берлинский филармонический, Оркестр Баварского радио, Оркестр Гевандхауза, Оркестр Государственный капеллы Берлина и Дрездена, а также представителей Мариинского театра. Солировать будет Денис Мацуев.

Фонд "Новые имена" был основан Иветтой Вороновой в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. С 1992 года фонд проводит летнюю творческую школу, которая в 1993 году обрела постоянную площадку в Суздале. Участниками школы становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры в возрасте от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. В 2008 году президентом фонда был избран пианист Денис Мацуев, который также был стипендиатом "Новых имен".