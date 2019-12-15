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Медведев поздравил оперного певца Александра Ворошило с 75-летием

Премьер отметил уникальность голоса и манеры исполнения народного артиста РСФСР

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил оперного певца Александра Ворошило с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Вы - яркий представитель русской вокальной школы, обладающий уникальным баритоном и неповторимой манерой исполнения. Ваше пение всегда отличалось удивительной красотой, искренностью, богатством эмоций. Все это позволило вам обрести любовь миллионов слушателей во всем мире", - подчеркнул Медведев.

Премьер отметил множество лирических и драматических образов Ворошило, в том числе исполнение сложнейшей партии Чичикова в опере Родиона Щедрина "Мертвые души". "Неслучайно сам композитор назвал эту интерпретацию новым словом в оперном искусстве", - добавил Медведев.

По мнению главы правительства, Александр Ворошило - не только замечательный певец, но и талантливый администратор. "Во многом благодаря вашим усилиям и энергии был построен Московский международный дом музыки, ставший одним из крупнейших концертно-филармонических комплексов в Европе", - отметил премьер.

Ворошило - советский и российский оперный певец, народный артист РСФСР. С 1975 по 1992 год был солистом Большого театра, в 1998 году занял пост исполнительного директора. В 2002 году стал генеральным директором Московского международного дома музыки. С 2003 года Ворошило преподает в Московской консерватории.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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