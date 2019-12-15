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Мариинский театр пополнил детский репертуар сказкой "Белоснежка"

На премьере вокальные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Музыкальная сказка "Белоснежка" Эдуарда Колмановского пополнила репертуар Мариинского театра. Премьера прошла в Зале Прокофьева, где традиционно на сказочные представления собираются самые юные зрители.

Вокальные партии на премьере исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой - самые активные участники детского репертуара.

"Наш спектакль, пронизанный светлой музыкой Эдуарда Колмановского, учит детей отзывчивости и доброте, способной примирить и сделать союзниками самых разных персонаже", - рассказала журналистам режиссер-постановщик спектакля Алла Чепинога. Ранее она поставила на камерной сцене музыкальные спектакли "Репка", "Про глупого мышонка", "Терем-теремок" и недавнюю премьеру - оперу "Чукоккала-1", которые находят живой отклик у юных зрителей.

Пьеса для детей "Белоснежка и семь гномов" Льва Устинова и Олега Табакова написана для постановки в московском театре "Современник". Через некоторое время Эдуард Колмановский - автор музыки для театра и кино и многих популярных в то время песен - создал на ее основе одноименную музыкальную сказку. Ее премьера прошла в 1966 году в Детском музыкальном театре, которым руководила Наталия Сац. Ныне старая сказка свежо зазвучала в Мариинском в исполнении молодых голосов.

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