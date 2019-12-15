Литературную премию имени писателя Арсеньева будут присуждать ежегодно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Литературная премия "Дальний Восток" имени писателя и исследователя региона Владимира Арсеньева, которая присуждалась в этом году в первый раз, станет ежегодной. Об этом сообщил ТАСС куратор премии Вячеслав Коновалов.

"В истории русской литературы Дальний Восток прозвучал очень широко - это и сам Владимир Арсеньев, и "Фрегат Паллада" Ивана Гончарова, "Остров Сахалин" Антона Чехова, и многие другие. Примечательно, после смерти Пушкина на его столе нашли карты Дальнего Востока - он собирался туда. И вот это стремление к территории русской, но неизведанной, оно сохраняется. Мы увидели огромный интерес к дальневосточной теме в России, и сейчас понятно - премия родилась, зажила, и в следующие годы премия будет проводиться и станет ежегодной", - сказал он.

Целью премии было привлечь внимание к Дальнему Востоку, повысить интерес к произведениям авторов, которые пишут об этом регионе. Как отметил председатель жюри премии, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, участвовать в конкурсе могли жители любых регионов и стран. "Это премия про Дальний Восток, но не только для дальневосточников", - пояснил он ТАСС.

Так, победителем в номинации "Длинная проза" стал уроженец Иркутска Андрей Геласимов. На конкурс он представил роман "Роза ветров", посвященный роли русского адмирала Геннадия Невельского в освоении Дальнего Востока в середине XIX века. "История подвига, чести, созидательного бунта - это то, что представлено в романе "Роза ветров", потому что Невельской ослушался высших приказов и повел свою команду на освоение неузнанных земель. И таким образом присоединил эти территории к государству российскому", - сказал Шаргунов.

Премию в номинации "Короткая проза" получил якутский писатель Анатолий Слепцов. Его рассказы "Честные люди", "Быков мыс" показывают эпизоды из жизни уроженцев Якутии - как в годы Великой Отечественной войны, так и через десятки лет после ее окончания: сложный климат, трудности с пониманием чужого языка и поведение людей, которые пытаются с этим справиться.

По словам председателя жюри, было важно выделить в отдельную номинацию детскую литературу. Победителем в ней стала уроженка Мурманской области Анастасия Строкина с волшебной повестью "Кит плывет на север", в котором история о путешествии сказочного зверька переплетается с легендами о северном народе алеутов - коренных жителях Аляски и Камчатки.

О премии

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года по инициативе вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Она присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке.

Всего на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов России и одного зарубежного государства, 79 из них жюри приняло к рассмотрению. Из девяти произведений был составлен шорт-лист. Всем финалистам организаторы премии вручили ноутбуки, победители получили по 500 тыс. рублей.

В состав жюри вошло 11 деятелей культуры из европейской и тихоокеанской частей России, в том числе прозаик, куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь, ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов, детский поэт Анастасия Орлова, глава приморского издательства "Рубеж" Александр Колесов, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай. Председателем жюри премии стал депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По уссурийскому краю" и "Держу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".