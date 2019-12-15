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Гран-при конкурса "Золотые таланты" в Оренбурге получила виолончелистка Мария Зайцева

Она впечатлила жюри исполнением "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского для виолончели с оркестром
Мария Зайцева Алёна Гниденко/ТАСС
Описание
Мария Зайцева
© Алёна Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Студентка Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Мария Зайцева стала победителем в номинации "Виолончель" и обладателем гран-при конкурса "Золотые таланты", завершившегося в воскресенье в Оренбурге.

"Обладателем гран-при XI международного конкурса гран-при "Золотые таланты" становится Мария Зайцева", - сообщили хором со сцены организаторы фестиваля - арт-директор Иван Рудин и руководитель проекта "Арт-Окно" Марьяна Золина. Жюри впечатлило исполнение "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского для виолончели с оркестром - Зайцева, как и другие участники конкурса, выступала с Московским государственным симфоническим оркестром для детей и юношества.

Ранее со сцены Оренбургской областной филармонии были названы лауреаты в каждой из номинаций. Первая премия по специальности "Скрипка" у Михаила Усова, вторая - у Тимура Колесникова, третью разделили Эрсин Агамирзоев, Грант Башмет и Валерия Илюшина. В номинации "Композиция" первую премию взял Петр Дятлов ("Пьеса для фортепиано, струнного оркестра и литавр"), вторую - Алексей Попков ("Симфонические вариации"), третью - Као Динь Тханг (фортепианный квинтет "Зимние дни"). Тройка лучших виолончелистов по мнению жюри выглядит так: Мария Зайцева, Николай Прокопенко, Тихон Евланов.

"Конкурс живет 11 лет и уже успел обрасти своими традициями, первое десятилетие он проходил в Курской области, в этом году мы решили попробовать провести его в Оренбурге, - сказала Золина. - Мы видим, что он был тепло принят, сюда съехались музыканты со всей страны и не только, и из других стран. Такие проекты нужны, особенно начинающим творческим талантливым людям, которые должны иметь возможность себя где-то проявить, показать".

Международный конкурс "Золотые таланты" является смотром достижений среди студентов средних специальных музыкальных учебных заведений, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Организаторами являются Фонд президентских грантов, правительство Оренбургской области при участии благотворительного фонда ArsLonga. Конкурс является частью культурно-просветительского фестиваля искусств "Арт-Окно", учрежденного благотворительным фондом бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Премии в размере от 30 до 80 тыс. рублей и награды присуждаются в каждой номинации конкурса. Обладателем гран-при станет один из лауреатов первой премии любой номинации. Ему будет вручен приз в размере 200тыс. рублей.

Теги
РоссияУсманов, Алишер БурхановичОренбургская область
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