Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американский гитарист и композитор Джон Фрушанте вновь присоединился к фанк-рок группе Red Hot Chili Peppers (RHCP), с которой в 1990-х и начале 2000-х записал несколько коммерчески успешных пластинок. Об этом группа сообщила в Instagram.

Кроме того, музыканты попрощались с гитаристом Джошем Клингхоффером, игравшим последние 10 лет на позиции Фрушанте и записавшим с RHCP два студийных альбома. "Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.

"Мы также с огромной радостью сообщаем, что Джон Фрушанте возвращается в группу", - добавили они.

Это уже не первое воссоединение Фрушанте с калифорнийскими фанк-рокерами. Джон стал играть в группе в 1988 году после смерти первого гитариста RHCP и своего кумира Хиллела Словака, но ушел со сцены в 1992 году из-за невозможности справиться с наркотической зависимостью. На тот момент Фрушанте успел стать соавтором двух уже классических пластинок RHCP - Mother's Milk (1989) и Blood Sugar Sex Magic (1991).

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.

Этот период запомнился слушателям такими пластинками, как Californication (1999), By the Way (2002) и Stadium Arcadium (2006). Последний альбом содержал 28 композиций и стал двойным. Stadium Arcadium - первый в истории группы диск, дебютировавший на первой строке чарта Bilboard 200 и завоевавший пять премий Grammy. Фрушанте покинул группу во второй раз в 2009 году и полностью посвятил себя сольной карьере, однако авторские эксперименты гитариста были оценены гораздо более узкой аудиторией.