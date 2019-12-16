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Пушкинский музей прогнозирует по итогам года посещаемость 1,5 млн человек

За прошлый год музей посетили почти 1,3 млн человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Посещаемость Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина за 2019 год может составить 1,5 млн человек, сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.

"Прогноз посещаемости - почти полтора миллиона человек, что для нас беспредельно много", - сказала Лошак. За прошлый год музей посетили почти 1,3 млн человек.

Выставку "Щукин. Биография коллекции" в 2019 году посетили около 345 тыс. человек. Выставку "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" - 113,4 тыс. человек, "Коллекцию Foundation Louis Vuitton. Избранное" - 172,6 тыс. человек.

Теги
РоссияЛошак, Марина Девовна
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