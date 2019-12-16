Пушкинский музей введет именные билеты для борьбы с перекупщиками

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует в 2020 году ввести именные билеты, чтобы бороться с перекупщиками. Об этом сообщила директор музей Марина Лошак журналистам в понедельник.

"Люди скупают билеты и потом продают их прямо в очередях за огромные деньги. Это отвратительно. Поэтому на самые наши важные выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, сделаем именные билеты - точно так же, как они сделаны в Большом театре", - сказала Лошак.

Она добавила, что в прошлом году был введен новый комплексный билет на посещение Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. "Что важно, [произошел] полный переход на электронные продажи. Это очень здорово сказывается на всем: музею легче и людям тоже", - отметила Лошак.