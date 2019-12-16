Директор ГМИИ им. Пушкина: на подготовку здания для музея Щукина в Москве нужно два года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Два года потребуется на подготовку усадьбы Трубецких в Москве к размещению в ней музея коллекционера искусства Сергея Щукина. Об этом сообщила в понедельник журналистам Марина Лошак - директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ), который помогает в создании экспозиции будущего учреждения.

Президент России Владимир Путин в июне 2019 года поручил министру обороны Сергею Шойгу продумать совместно с Минкультуры РФ и Пушкинским музеем вопрос организации музея Щукина в особняке князей Трубецких, который когда-то принадлежал коллекционеру, а сейчас находится на балансе Минобороны. Лошак отмечала, что важно сделать в этом здании музей, чтобы сохранить его для культуры.

"Для того, чтобы его привести в музейное состояние, нужно очень много усилий, много денег. Никто, кроме Минобороны, не может это сделать. Они на данный момент выражают готовность в этом участвовать. У меня сейчас есть от них информация, что понадобится им два года", - сказала Лошак, отметив, что ожидала, что работы будут вестись дольше.

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса. Среди других произведений в его коллекции - "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Девушки в черном" Огюста Ренуара, "Любительница абсента" Пабло Пикассо и множество других шедевров.

Собрание Щукина положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее - в 1948 году его разделили между московским и петербургским музеями. В 2019 году в Пушкинском музее прошла выставка "Щукин. Биография коллекции", где работы из собрания воссоединились вновь.

Дом, который Щукин приобрел в 1882 году и в котором хранил купленные шедевры, находится по адресу Большой Знаменский переулок, 8. Это бывший особняк князей Трубецких, а ныне здание, принадлежащее Минобороны РФ. В этом доме хранились работы Клода Моне, Поля Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо и многих других.