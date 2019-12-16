Российский Этнографический музей возглавила Юлия Купина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Новый директор представлен в понедельник коллективу Российского Этнографического музея (РЭМ), одного из крупнейших музеев этого профиля в мире. Музей возглавила Юлия Купина, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры РФ.

"На должность директора Российского этнографического музея назначена Юлия Купина, которая ранее занимала пост заместителя директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН", - сказано в сообщении. Уточняется, что приказ о назначении Купиной подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским, контракт заключен на год. "Прежний директор Владимир Грусман остается работать в музее. Должность, которую он займет, будет согласована в ближайшее время", - сообщили в Минкультуры.

Юлия Купина в 1984 году закончила кафедру этнографии исторического факультета Ленинградского государственного университета. В 2003 году закончила Институт музейного менеджмента Фонда Гетти (США), с 1987 года - сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (отдел этнографии Сибири). В 2000 году возглавила отдел внешних связей и выставок (с 2004 года - экспозиционно-выставочный отдел), с 2004 года - заместитель директора МАЭ РАН по музейной работе. Была экспертом ЮНЕСКО по вопросам развития музеев в странах СНГ.

Осенью Купина представила свой проект на конкурсе концепций развития РЭМ, предложив активно продвигать музей на международных площадках, переформатировать имидж и коммуникативную политику, ввести новые специальности, активно развивать волонтерство, создать навигацию по выставочному пространству. Она высказалась также за необходимость многофункционального Депозитария с комплексом реставрационно-исследовательских лабораторий и служб оцифровки, и предложила создать Фонд развития музея.

Основанный в 1902 году Этнографический отдел Русского музея в ноябре 1934 года по решению Наркомпроса СССР был преобразован в самостоятельное учреждение. В наши дни это один из крупнейших этнографических музеев мира, развивающий не только музейную, но и научную деятельность. В его коллекции 570 тыс. памятников материальной культуры 157 народов, населявших территорию Российской империи начиная с XVIII века.