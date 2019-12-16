"Союзмультфильм" обновил "Золотую коллекцию" для возвращения на большой экран

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" провел работы по восстановлению качества записи мультфильмов "Сказка о царе Салтане", "12 месяцев", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты" и "Щелкунчик" для их возвращения на большой экран. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Во времена пленочных проекторов дефекты были незаметны при воспроизведении мультфильмов. Современные экраны и проекторы, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения", - приводятся в пресс-релизе слова директора киностудии "Союзмультфильма" Бориса Машковцева. По его словам, благодаря восстановлению картин фильмы возвращаются к зрителю на экраны кинотеатров. Восстановление картин поможет молодому поколению получить возможность познакомиться с богатством "Золотой коллекции", которое из-за качества записи оставалось в тени.

Машковцев также отметил, что в настоящее время заканчиваются восстановительные работы по 17 картинам, часть из которых принадлежат эпохе становления "Союзмультфильма" - 30-х годов XX века. Специалисты занимались восстановлением картин вручную. Для проведения этой работы применялась технология ротоскопинга: персонажей отделяли от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Кроме того, специалисты провели цветокоррекцию и реставрацию оригинального звука.

Открытый показ восстановленного фильма "Щелкунчик" состоялся 13 декабря 2019 года в торгово-деловом комплексе "Смоленский пассаж". Картина была представлена под живой аккомпанемент камерного оркестра Belcanto Orchestra.