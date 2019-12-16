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Тейлор Свифт будет хэдлайнером на фестивале в Гластонбери в 2020 году

Певица выступит 28 июня на сцене под названием "Пирамида", которая обычно предоставляется наиболее популярным исполнителям

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американская поп-певица Тейлор Свифт станет главным действующим лицом юбилейного музыкального фестиваля Гластонбери летом 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Я в восторге от того, что буду выступать на 50-м юбилейном фестивале Гластонбери", - написала она.

Участие певицы подтвердил и главный организатор фестиваля, британский фермер Майкл Ивис. В своем Twitter он отметил, что "Тейлор Свифт является одной из самых значимых мировых звезд", а ее песни "совершенно невероятны".

Свифт выступит 28 июня на сцене под названием "Пирамида", которая обычно предоставляется наиболее популярным исполнителям. Сам фестиваль будет проходить на протяжении пяти дней - с 24 по 28 июня. Помимо участия Свифт в программе юбилейного шоу также заявлены выступления сооснователя группы Beatles Пола Маккартни, а также Дайаны Росс.

Гластонберийский фестиваль впервые состоялся в 1970 году. Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию "британского Вудстока". Все билеты на концерты 2020 года были распроданы еще в октябре. На 135 тыс. билетов, которые оказались раскуплены всего за 34 минуты, претендовало 2,4 млн человек. Возможность приобрести небольшое количество возвращенных организаторам или невыкупленных билетов у фанатов появится в апреле.

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