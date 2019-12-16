Тейлор Свифт будет хэдлайнером на фестивале в Гластонбери в 2020 году

Певица выступит 28 июня на сцене под названием "Пирамида", которая обычно предоставляется наиболее популярным исполнителям

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американская поп-певица Тейлор Свифт станет главным действующим лицом юбилейного музыкального фестиваля Гластонбери летом 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. "Я в восторге от того, что буду выступать на 50-м юбилейном фестивале Гластонбери", - написала она.

I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary - See you there! pic.twitter.com/2gJ40mEiDH — Taylor Swift (@taylorswift13) 15 декабря 2019 г.

Участие певицы подтвердил и главный организатор фестиваля, британский фермер Майкл Ивис. В своем Twitter он отметил, что "Тейлор Свифт является одной из самых значимых мировых звезд", а ее песни "совершенно невероятны".

"She’s one of the biggest stars in the world and her songs are absolutely amazing. We’re so delighted.”



Taylor Swift. Sunday night headliner. Glastonbury 2020. pic.twitter.com/SHp9A4GG4w — Glastonbury Festival (@GlastoFest) 15 декабря 2019 г.