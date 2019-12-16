Выставка работ художников с особенностями здоровья из России впервые открылась в Берлине

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Неотчуждаемое", работы для которой подготовили художники с ограниченными возможностями здоровья из России, в том числе проживающие в психоневрологических интернатах, открылась в понедельник в Берлине в рамках международного фестиваля "Русские сезоны". Картины выставляются за границей впервые, сообщила пресс-служба Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"В рамках программы международного фестиваля "Русские сезоны" в Берлине открылась выставка "Неотчуждаемое". Она доступна посетителям до 31 декабря включительно в Российском доме науки и культуры", - говорится в сообщении.

"Неотчуждаемое" - первый инклюзивный художественный проект, представленный Россией за рубежом на фестивале, который патронирует правительство РФ.

"К сожалению, современные авторы из России пока мало известны за рубежом, хотя, например, позднесоветское наивное искусство хорошо известно и высоко ценится в мире", - рассказал куратор проекта, учредитель фонда "Неотчуждаемое" Станислав Петров. По его словам, у проекта есть не только культурная, но и социальная миссия - создавать условия для самореализации талантливых людей с ограничениями по здоровью, а также бороться со стереотипами в отношении людей с ментальными и иными нарушениями развития.

Ранее арт-проект "Неотчуждаемое" поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, лично открыв выставку на Российском инвестиционном форуме в Сочи, и вице-премьер Ольга Голодец, которая распорядилась включить выставку в программу международного фестиваля "Русские сезоны" в Германии. Поддержку проекту также выразили министр культуры Владимир Мединский и министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Выставку в Берлине можно посетить бесплатно до 31 декабря.

О проекте "Русские сезоны"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В 2019 году "Русские сезоны" проходят в Германии. Фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. По словам директора фестиваля Алексея Лебедева, за два года мероприятия посетили 9 млн человек.