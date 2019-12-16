В центре Ростова-на-Дону восстановят историческое здание газеты "Приазовский край"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Исторический облик вернут памятнику культурного наследия регионального наследия - зданию редакции газеты "Приазовский край", расположенному в центре Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация о начале сноса исторического здания.

"Объект культурного наследия - историческое здание редакции "Приазовский край", расположенное в центре Ростова-на-Дону, - будет отреставрировано и восстановлено в первоначальном облике", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конструкциям здания уже более 100 лет, дом признали аварийным, в связи с чем существовала угроза жителям Ростова-на-Дону. "В этом году была разработана проектная документация по первоочередным противоаварийным работам, которая прошла историко-культурную экспертизу и также была рассмотрена на научно-методическом и общественном совете при комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. В соответствии с проектом, объект будет не только полностью отреставрирован и воссоздан, но и приспособлен для современного использования в качестве здания общественного назначения", - приводят в сообщении слова председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ивана Грунского.

Как рассказал ТАСС Грунский, здание редакции газеты было построено в конце XIX века. "В нем работал известный писатель [Алексей] Свирский, также там в свое осуществлял свою трудовую деятельность и [Александр] Серафимович, поэтому здание имеет и свою собственную историю и связанную с историческими личностями, оставившими свой след в российской науки и публицистике", - пояснил он.

По словам собеседника ТАСС, здание оставалось заброшенным последние 20 лет, но в прошлом году у него появился собственник, по заказу которого был разработан проект противоаварийных мероприятий, предусматривающий, в том числе, начавшуюся разборку аварийных участков здания и вывоз сгоревших конструкций кровли. Следующим этапом, по его словам, станет переход к реставрации здания. "Собственник сейчас дорабатывает проект по воссозданию, реставрации и частичному приспособлению под современное использование внутренних помещений, настроен в ближайшее время зайти на государственную историко-культурную экспертизу, и в максимально сжатые сроки провести работы по восстановлению", - уточнил Грунский, подчеркнув, что о точных сроках выполнения работ можно будет говорить уже после заключения культурной экспертизы и проведения общественных обсуждений.

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