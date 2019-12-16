Театр Маяковского поставил спектакль по книге нобелевского лауреата Уильяма Фолкнера

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского на своей сцене на Сретенке готовится представить зрителям первую премьеру сезона - спектакль под названием "Йокнапатофа". Его поставил художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис по книге нобелевского лауреата Уильяма Фолкнера. Во вторник состоится пресс-показ спектакля, премьерные показы объявлены на 19 и 20 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Материалом для постановки послужил роман "Когда я умирала", автором которого является один из величайших американских романистов XX века, лауреат Нобелевской, Пулитцеровской, Национальной и многих других литературных премий Уильям Фолкнер", - уточнила собеседница агентства. Она напомнила, что Миндаугас Карбаускис уже инсценировал эту книгу в 2000-х годах: тогда спектакль режиссера "Когда я умирала", поставленный им в театре Олега Табакова, удостоился двух "Золотых масок" и премии "Хрустальная Турандот".

"Сейчас худрук "Маяковки" вновь вернулся к этому материалу, теперь уже вместе с артистами Театра Маяковского и студентами его Мастерской в ГИТИСе", - отметила пресс-атташе театра Маяковского.

По ее словам, Йокнапатофа - это придуманный Уильямом Фолкнером округ на юге США. "Писатель изменил карту американского юга, добавив к штату Миссисипи несуществующий округ Йокнапатофа. Именно здесь Фолкнер поселил многих героев своих романов. И именно так называется новая версия постановки Миндаугаса Карбаускиса", - пояснила пресс-атташе.

Новая версия

По словам Вартановой, в постановке худрука "Маяковки" зритель познакомится с семьей Бандренов и отправится с ними в путешествие по американскому югу. "Повод для поездки не самый радостный - уход из жизни матери, которая просила упокоить ее за 40 миль от дома, в ее родном городе. Отнюдь не веселая с первого взгляда тема будет раскрыта в спектакле совершенно удивительным образом", - заверила собеседница агентства.

Она отметила, что Карбаускис превратил модернистский роман в роман-путешествие. "Мы увидим Йокнапатофу глазами 20 героев, у каждого из которых своя история. Это спектакль-парадокс. В нем герои смеются и плачут, ругаются и грустят, одним словом, живут под выразительные мелодии в стиле кантри, не боясь смерти, понимая ее неизбежность и относясь к ней с мудрым спокойствием", - заявила пресс-атташе.

Сценографом спектакля стала Мария Митрофанова, художником по костюмам выступила Мария Данилова.

Роли в спектакле сыграют Наталья Филиппова, Игорь Марычев/Максим Глебов, Евгений Матвеев, Игорь Евтушенко, Юлия Марычева, Кирилл Кусков, Семен Алешин, Иван Сапфиров, Иван Ковалюнас, Станислав Кардашев, Ася Фоменко, Алеся Алисиевич, Арина Назарова, Эльдар Сафиканов, Артемий Мильграм, Ярослав Леонов, Анастасия Редькина.