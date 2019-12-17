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Московский музей современного искусства откроет выставку к 20-летнему юбилею

Ее кураторами стали 20 профессионалов из разных областей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "MMOMA 99/19", посвященный 20-летнему юбилею Московского музея современного искусства, торжественно открывается во вторник. Выставка объединила 20 профессионалов из самых разных областей, среди ее кураторов художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Алиса Заханова, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, хирург Михаил Алшибая и другие.

"Нам 20 лет, 20 лет прожиты вместе с вами. Вы все наблюдали, как музей открыл двери, как он менялся, как он жил. Мы только начинаем наш юбилейный год, открывая выставку "MMOMA 99/19". Но это только начало, у нас большие планы на 2020 год", - сказал исполнительный директор музея Василий Церетели на пресс-показе.

По словам заместителя директора музея Алексея Новоселова, этот проект - "разговор музея со зрителем и самим собой". "Проект фиксирует для нас юбилейную дату, начало нашего юбилейного года. Мы очень долго думали над проектом, который станет маркером нашего юбилея, сможет каким-то образом стать и подарком для музея, и подарком для зрителя", - сказал он.

Принцип проекта - свободный взгляд профессионалов из разных сфер, 20 кураторов, на коллекцию ММОМА. "Их непосредственное высказывание о современной культуре, современном искусстве, музее <...> Этот проект поможет нам ярко представить нашу деятельность. Мы думаем, что выставка получилась. Конечно, зрителям судить, но надеемся, что мы сделали все возможное, чтобы быть в этом проекте открытыми и включающими зрителя в деятельность музея и современную культуру в целом", - добавил замдиректора музея.

Все будет хорошо

Выставка начинается с фразы "Все будет хорошо". Инсталляция Мартина Крида (русское переложение его знаменитой работы Everything Is Going to Be Alright) появилась на фасаде здания музея на Петровке в 2010 году. Как отмечают в музее, неоновый свет от ее букв стал точкой отсчета для архитектурной концепции выставки "ММОМА 99/19". Экспозиция на всех трех этажах музейного особняка объединена световым элементом, который по-разному отражает профессию каждого из кураторов того или иного пространства.

Второй этаж начинается с зала Алены Долецкой, посвященного медиа и проблеме коммуникации. Это пространство иносказательно формулирует один из основных мотивов проекта "ММОМА 99/19" - принцип взаимодействия, диалога и сотрудничества. Фрагменты разных типов художественного мышления, воплощенных в показе Comme des Garcons и работе Анны Желудь, синхронизируются и предлагают зрителям также вступить во взаимодействие с собой и друг с другом.

Следующий зал, куратором которого стал путешественник Федор Конюхов, объединил произведения, которые иллюстрируют личный рассказ о его многочисленных странствиях. Здесь представлены работы Юрия Викулина, гиперреалистические работы Сергея Шаблавина, "Круг" Александра Самохвалова. Затем зритель перемещается в научную лабораторию - зал искусственного интеллекта, куратором которого стал голосовой помощник Маруся. Пространство шеф-повара White Rabbit Владимира Мухина, темой которого стала гастрономия, повествует о поиске себя и своего места в мире. Куратором направления "Литература" стал Константин Сорокин, в этом пространстве представлены художники московского концептуализма.

Зал Андрея Малахова рассказывает об образах, транслируемых телевидением, которые легко меняются под влиянием моды, общественных настроений или зрительских ожиданий. Графические листы Марка Шагала и Пабло Пикассо, образы Натальи Гончаровой и Бориса Григорьева, эмаль Фернана Леже метафорично рассказывают не только о профессиональном опыте Малахова, но и о его личных пристрастиях как коллекционера. Здесь же и отсылки к эстетике поп-арта, исследующего образы медиа и культуру массового потребления: их можно увидеть в работах Кита Харинга, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова, Владислава Мамышева-Монро.

Куратор направления "Парфюмерное искусство" Фредерик Маль выбрал художников, которые находились в вечном поиске совершенного соотношения цвета и формы (Хуан Миро), прообразов знаков бесконечности (Александр Колдер, Вячеслав Колейчук), неразрывности связи между замыслом и его физическим воплощением (Тамара Тер-Гевондян).

В зале куратора и директора парижского Центра Помпиду Бернара Блистена представлены результаты спецпроекта "Выбор народа", стартовавшего в середине 1990-х годов, зрители приняли в нем участие в 2019 году на выставке Komar & Melamid. В этот раз это сольный проект Александра Меламида, где вместо новых работ мы встречаем два произведения из коллекции ММОМА, которые Бернар Блистен отобрал специально для выставки.

От театра до медицины

В зале Кирилла Серебренникова затронут ряд тех спорных тем, которые актуальны для России в последние 20 лет. Направление "Театр" представлено документальной фотографией Тимофея Парщикова, Георгия Первова и Сергея Чиликова, Александра Бродского и Фрэнсиса Бэкона. Пародийные в своей основе образы Константина Звездочетова, Артема Лоскутова, Владислава Мамышева-Монро не столько рождают конфликт, сколько смещают силу его напряжения, бросая при помощи абсурда вызов шаблонам обыденного.

Третий этаж открывается эстетикой 1980-х годов и новой волны, на которой сфокусировался Илья Лагутенко. Его зал "Музыка" как бы переносит зрителя на "идеальную тусовку с ее карнавальным абсурдизмом, цветным диско-полом и стихийной образностью". В зале "Кино" под кураторством актрисы и режиссера Алисы Хазановой зритель словно оказывается в ситуации, когда в темном кинозале, где уже начался фильм, необходимо угадать нужную навигацию по редким светящимся объектам.

В зале моды, куратором которого является Андрей Артемов, представлена серия работ Сержа Головача, которая переносит зрителя в столицу 2000-х годов с ее беззаботным блеском, безграничными возможностями. Зал "Танец", куратором которого стала Диана Вишнева, знакомит зрителя с тем, как в искусстве преодолеваются границы между иллюстрацией движения и самим движением. В пространстве "Медицина" кардиохирург Михаил Алшибая сопоставляет свою страсть к коллекционированию с любовью к анатомии. Центральная тема зала "Философия" Кети Чухров - искусство в пространстве политического высказывания. Произведения Виктора Алимпиева, Арсения Жиляева, Давида Тер-Оганьяна как бы фиксируют баланс на грани произнесения вслух и замалчивания.

Заключительный зал экспозиции третьего этажа посвящен теме спорта. Его куратор - Федор Смолов - выбрал работы, которые повествуют о движении, противостоянии, об игре как способе познания себя и окружающего мира. Работы классиков авангарда начала века (Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Степанова) и современных художников (Георгий Острецов, Владимир Мироненко, Сергей Шеховцов, Анастасия Рябова) оказываются участниками вечного противостояния между традициями и новаторскими течениями, где не может быть победителей и побежденных.

Проект заканчивается залом куратора Зураба Церетели, основателя Московского музея современного искусства, с его коллекции и началась история ММОМА в декабре 1999 года. Еще один зал проекта знакомит посетителей с лучшими отрывками из книги отзывов музея за 20 лет, озвученными сотрудниками ММОМА. Юбилейный проект предполагает насыщенную образовательную программу для профессионалов и широкой аудитории, а также для людей с ограниченными возможностями.

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