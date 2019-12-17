Московский музей современного искусства покажет выставки Данелии и художника Пистолетто

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский музей современного искусства покажет в 2020 году выставки итальянского художника Микеланджело Пистолетто, режиссера Георгия Данелии, а также станет площадкой для биеннале молодого искусства. Начнется череда выставок проектом к 20-летию музея "MMOMA 99/19", для которого были приглашены 20 кураторов из разных сфер - от театра до медицины.

"Это 20 кураторов - из самых разных сфер. Это свободный взгляд этих людей, профессионалов из других сфер на нашу коллекцию, наши фонды. Их высказывание о современной культуре", - отметил заместитель директора музея Алексей Новоселов на пресс-конференции во вторник.

Юбилейный выставочный проект, который откроется для публики 19 декабря, займет все здание MMOMA на Петровке, 25. Пространство музея разделят на тематические залы, в каждом из которых будет свой куратор. В их числе президент Российской академии художеств Зураб Церетели, телеведущий и журналист Андрей Малахов, режиссер Кирилл Серебренников, Директор Центра Помпиду (Париж) Бернар Блистен, журналист Алена Долецкая, путешественник Федор Конюхов, кардиохирург Михаил Алшибая и другие эксперты.

Одним из крупнейших проектов 2020 года станет выставка итальянского художника Микеланджело Пистолетто. "Художник сам приезжал, смотрел музей, принимает активное участие в проекте, и мы с нетерпением ждем открытия его выставки", - сказал исполнительный директор музея Василий Церетели. Пистолетто - обладатель "Золотого льва" Венецианской биеннале, среди его самых известных работ - "Венера тряпичная" (гипсовая копия Венеры Милосской у груды тряпья). Художник создаст ряд работ специально к выставке.

ММОМА станет одной из площадок для VII Московской международной биеннале молодого искусства, которая пройдет с 13 июля по 13 сентября 2020 года. "Мы как музей продолжаем активно поддерживать молодое искусство, это одно из профильных направлений нашей деятельности", - подчеркнул Новоселов, который стал новым комиссаром биеннале.

Также в ММОМА в 2020 году пройдет выставка "Георгий Данелия. Архив" памяти знаменитого режиссера, она откроется 8 апреля. Экспозиция объединит не только семейный архив, который ранее не публиковался, но и документы, графические работы, эскизы, фотографии, видеоматериалы. Гости выставки увидят несколько серий его графических работ, относящихся ко времени работы над фильмом "Кин-дза-дза" и другим киноработам.