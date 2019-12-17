Московский театр танца "Гжель" с триумфальным успехом выступил на китайском о. Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 17 декабря. /ТАСС/. Московский государственный академический театр танца "Гжель" с большим успехом дал концерты в городах южной китайской провинции Хайнань. Выступления артистов состоялись в рамках проходившей на острове Недели российской культуры.

"Концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" в Хайкоу вызвал большой ажиотаж, зрители долго не переставали аплодировать артистам", - сказала журналистам заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы. "Этот прием в очередной раз демонстрирует глубокую любовь китайской публики к российской культуре", - подчеркнула она.

Более 40 артистов театра представили программу "Танцевальный калейдоскоп", состоящую из двух отделений и в общей сложности 16 хореографических номеров. Среди них знаменитое "Яблочко", "Барыня", постановка на широко известную и любимую в Китае мелодию "Подмосковные вечера", русский народный танец "Ланце", а также танцы народов мира - белорусский "Крыжачок", украинский "Витерец", балканский "Чочек" и другие.

Неделя российской культуры на острове Хайнань проходила с 9 по 16 декабря. Помимо театра танца "Гжель" культурное достояние России на острове представляла Академия художеств имени И. Е. Репина, живописцы показали 30 пейзажей, демонстрирующих красоту российской природы.

В рамках Недели в городе Санья также состоялась совместная фотовыставка ТАСС и китайского информационного агентства "Синьхуа", посвященная отмечаемому в этом году 70-летию установления дипломатических отношений России и Китая. Семьдесят редких снимков рассказывали гостям о важных вехах сотрудничества и дружбы двух стран. Некоторые фотографии были представлены широкой публике впервые.