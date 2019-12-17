В Историческом музее впервые провели церемонию бракосочетания

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставка "Русская свадьба" в Государственном историческом музее в Москве началась с торжественной церемонии бракосочетания, которая прошла во вторник. Регистрация брака прошла в музее впервые за его историю, отметила начальник управления по связям с общественностью ГИМ Мария Лемигова.

Она поздравила молодоженов Максима и Екатерину. "Мы действительно сегодня присутствуем при историческом событии, потому что в стенах Исторического музея за полуторавековую его историю никогда регистрация брака не проводилась. Мы желаем вам любви, счастья, поздравляем с этим замечательным событием ваших родителей, родных и близких", - сказала Лемигова. Она выразила надежду, что отныне Исторический музей станет для пары "не просто каким-то музеем в Москве", а местом, где родилась их семья.

Выставка "Русская свадьба" будет открыта для публики с 18 декабря 2019 по 1 апреля 2020 года. Она познакомит посетителей с забытыми и во многом утраченными русскими народными традициями. В экспозиции выставки представлены иконы XVII века, написанные царскими изографами в 1680-е годы: "Покров Богородицы", "Рождество Христово" и "Крещение Господне".

О формировании русской свадебной традиции и пышной царской свадьбе рассказывают чиновные списки свадьбы царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, венчальная икона царицы Евдокии Федоровны Лопухиной и другие предметы. Среди редких и особо ценных экспонатов на выставке представлены деревянные горельефы, изображающие крестьянскую свадьбу. Они выполнены неизвестным скульптором конца XVIII - начала XIX века и предоставлены на выставку Тверской областной картинной галереей.

Подлинный ткацкий стан начала XIX века, прядильные гребни, расписные прялки и швейки XVIII-XIX веков из разных регионов России рассказывают о важной роли приданного для невесты и о техниках его приготовления, в том числе вышивки и подготовки "портно" - части традиционного приданого из домотканого или фабричного текстиля. На выставке можно увидеть большое разнообразие девичьих головных уборов, имеющих большое символические значение.

"В разных регионах они играли роль венчальных. После венчания совершали старинный обряд "окручивания": молодой жене расчесывали косу и меняли головной убор на новый, полностью закрывавший волосы. Изменение прически и головного убора свидетельствовали об окончательной смене статуса", - рассказывают в музее.

Живопись и мультимедиа

Уникальные предметы дополнены произведениями живописи. Среди них знаменитая картина неизвестного художника XVIII века "Девичник в городе Торопце" из собрания Исторического музея, а также известное полотно художника М. Шибанова "Празднество свадебного договора" 1777 года, хранящееся в Третьяковской галерее, и картина "Старинный обряд благословения невесты в Муроме" Ивана Куликова из Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

С помощью мультимедийных программ можно познакомиться с обрядовым фольклором, увидеть фотографии прошедших эпох и погрузиться в многообразие свадебных ритуалов. "Благодаря акции, объявленной Историческим музеем, свадебные фотографии из семейных архивов россиян станут частью выставки, протянув нить от традиции к современности", - отмечают в музее. Приложение Artefact позволяет увидеть выставку виртуально, а гостям музея - узнать дополнительную информацию об экспонатах.