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Год театра в России

В Алтайском крае прошла церемония закрытия Года театра

В ней участвовали шесть профессиональных коллективов региона

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Праздничная церемония закрытия Года театра прошла во вторник на площадке Молодежного театра Алтая - в ней приняли участие шесть профессиональных коллективов региона. В этом году впервые были учреждены новые почетные звания - "Заслуженный артист Алтайского края", "Заслуженный работник культуры Алтайского края", которые впервые присвоили работникам театров, сообщил на мероприятии губернатор региона Виктор Томенко.

"Мы получили возможность в Год театра серьезное внимание уделить вопросам технического обеспечения: купить технику, автотранспорт, поработать с приглашенными режиссерами, ни один из наших театров не остался без гастролей, и мы принимали гостей на наших фестивалях. Это важный обмен эмоциями и впечатлениями. Инициатива о званиях была озвучена, когда я впервые познакомился с инициативами наших театров, еще на стадии, когда был кандидатом в губернаторы, и мы решили учредить новые звания - "Заслуженный артист Алтайского края", "Заслуженный работник культуры Алтайского края". В этом году эти инициативы обрели свое решение", - сказал Томенко.

Первыми новые почетные звания получили сотрудники Молодежного театра Алтая, Краевого театра драмы им. В. М. Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра и Бийского городского драмтеатра, также награды получили сотрудники института культуры региона. На закрытии профильного года вручили губернаторские премии имени В. С. Золотухина в области театрального искусства и медали региона "За заслуги перед обществом". Одним из первых звание "Заслуженный артист Алтайского края" получил главный режиссер Бийского городского драматического театра Михаил Вороновский. Как пояснил режиссер ТАСС, в театре он работает больше 20 лет, награде очень рад, но считает ее не своей заслугой, а всего коллектива.

"Год театра для нас был очень напряженным - очень много было программ и проектов, в которых мы участвовали, фестивалей, гастролей, а поскольку мы театр маленький, разделить на всех проекты сложно. Мы придерживаемся политики не повторять в постановках - очень редко ставим то, что уже было. В этом сезоне у нас все новые постановки - "Ночь перед Рождеством", спектакль "Счастье мое", были сказки, постановки по Шукшину, только "Фигаро" раньше у нас ставился, но 20 лет назад. Все работы сложные, но интересные", - рассказал режиссер.

Свои краткие постановки на закрытии Года театра представили артисты всех шести крупных краевых театров из Барнаула, Бийска и Рубцовска. В финале вечера все артисты собрались на одной сцене. Как отмечают в Минкультуры края, это очень редкое событие для ценителей театра.

Поддержка театров

По данным Минкультуры региона, Алтайский край третий раз получил федеральные субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с населением до 300 тыс. человек и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Сумма составила порядка 29 млн рублей. Приобретено оборудование и транспорт для Бийского городского драмтеатра, Рубцовского драмтеатра, Молодежного театра Алтая и театра кукол "Сказка". Из краевого бюджета направлены средства на долгосрочные театральные проекты и текущие нужды учреждений: к примеру, в Рубцовском драмтеатре завершается капитальный ремонт, на который из краевого и муниципального бюджетов выделено более 175 млн рублей, продолжается строительство нового здания театра кукол "Сказка" в Барнауле.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2019 год был объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичГод театра в России
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