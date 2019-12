Гитару основателя группы Status Quo продали на аукционе почти за $160 тыс.

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси ушла с молотка в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Bonhams, который провел во вторник торги предметами, связанными со звездами музыки.

Электрогитара американской компании Fender зеленого цвета была приобретена Росси за £75 в 1968 году (£1,1 тыс. в пересчете на сегодняшний день). Она использовалась гитаристом вплоть до 2015 года. По словам 70-летнего музыканта, эта гитара модели Telecaster за почти полвека использовалась им примерно на 6 тыс. концертов. В частности, ее можно было увидеть на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли" в 1985 году.

В том благотворительном музыкальном фестивале приняла участие и британская рок-группа Queen. Белые штаны солиста группы Фредди Меркьюри (1945-1991), которые он носил годом позже, во время музыкального тура 1986 года, продали за £20 тыс. ($26 тыс.). За ту же сумму был продан рисунок бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона (1940-1980), на котором он схематически изобразил себя вместе с женой Йоко Оно.

В рамках аукциона были реализованы также гитары Мика Джаггера из The Rolling Stones, экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001), автографы и фотографии участников ливерпульской четверки, сделанная вручную рубашка солиста группы The Cure Роберта Смита и десятки других лотов.