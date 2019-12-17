В Москве прошла премьера девятого эпизода "Звездных войн"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны", который получил название Star Wars: The Rise Of Skywalker ("Звездные войны. Скайуокер. Восход"), режиссера Джей Джей Абрамса состоялась во вторник в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Посмотреть премьеру пришли поклонники киносаги, многие из которых были в костюмах героев серии. На премьеру были приглашены писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, актрисы Екатерина Климова, Екатерина Шпица, Ксения Суркова, актер Андрей Мерзликин, музыкант Роман Архипов и многие другие.

В апреле стало известно, что новая картина станет завершающей в серии фильмов, сюжет которых построен на истории о джедае Люке Скайуокере, роль которого исполняет актер Марк Хэмилл. Вместе с ним в новой ленте сыграли Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек и другие.

Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. В 2017 году вышла картина "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", собравшая $1,3 млрд.