В Москве открывается выставка к 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тотальная инсталляция "Я, Майя Плисецкая", приуроченная к 95-летию со дня рождения балерины, открывается в галерее-мастерской "Граунд Солянка" в среду. В основу проекта легла одноименная автобиографическая книга, сообщила ТАСС куратор Мария Трегубова.

"Проект сделан как тотальная инсталляция с элементами перформанса. Перформанс проходит в некоторые дни, не во все дни работы основного проекта. Сама инсталляция занимает шесть комнат галереи на Солянке. Каждая из них - отдельный маленький мир, отдельный маленький театр, обладающий собственной эстетикой, собственной драматургией, собственной режиссурой, выполняющей какие-то собственные задачи, насыщенный своими собственными обитателями, живыми или неживыми, какими-то предметами, персонажами", - рассказала Трегубова.

Комнаты носят условные названия - "Детство", "Любовь", "Страх", "Слава", "Контест", "Кухня". Инсталляция открывается видеоархивом, где на телеэкранах демонстрируются записи интервью и выступлений разных лет, отрывки из биографических фильмов и фрагменты новостной хроники. Еще одна комната представляет собой балетный зал, за ней - кухня в коммунальной квартире Большого театра, в которой Майя Плисецкая жила в послевоенные годы.

Белая комната с роялем, в которой звучит посвященная балерине музыка Родиона Щедрина, - воплощение величайшей любви в искусстве и в жизни. Черная комната, наполненная замершими фигурами в черных костюмах, глазками для подсматривания и отверстиями для подслушивания, - отражает тему взаимоотношений балерины с советскими правящими структурами. И, наконец, комната с ведущей вверх лестницей, олицетворяющая путь балерины. Очередность посещения комнат - свободная, так что каждый зритель сам составляет свой маршрут.

"Каждый из этих шести маленьких микромиров существует по собственным законам, которые, на первый взгляд, абсолютно никак не связаны между собой, никак не соединяются, а соединяются они лишь только в голове у зрителя, который посещает эти шесть комнат в любой очередности и составляет портрет Майи Плисецкой. Так же, как и Майя Михайловна, которая была не просто исполнителем партий, - она была их соавтором, создателем, художником. Зрителю, который приходит, также дается возможность стать соавтором, создать портрет у себя в голове, из того, что он слышит, видит", - отметила собеседница агентства.

Художественным руководителем выступил народный артист РФ Андрис Лиепа. Именно он срежиссировал вечер к 90-летию легендарной балерины, который состоялся в Большом театре в 2015 году. Он рассказал тогда, что Майя Михайловна сама позвонила ему и предложила сделать ее вечер в ГАБТ, а генеральный директор театра подчеркнул, что сценарий своего вечера Плисецкая успела одобрить и благословить. Это должно было стать празднованием юбилея, а оказалось вечером памяти. Майя Михайловна умерла 2 мая - за полгода до своего 90-летия.

Балерина на все времена

Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Путь в искусство ей был определен с детства. Ее мама была звездой немого кино. Дядя и тетя Асаф и Суламифь Мессерер - танцовщиками Большого театра. Еще одна тетя - Елизавета - играла в Театре имени Ермоловой, а дядя Азарий был выдающимся актером Московского художественного театра.

Плисецкая заявляла, что "мечтала о драме, а вовсе не о балете". Но в восемь лет ее отдали в Московское хореографическое училище. Сама балерина критически говорила, что ее бы сейчас "даже в простую балетную школу не взяли из-за физических данных, - непродавленная коленка и подъем средненький". И тут же добавляла, что к тому же была "невероятной лентяйкой". Она признавалась, что никогда не любила тренироваться, репетировать, но потом, как она говорила, именно это в итоге продлило ее карьеру, - потому что танцевала "в два, а то и в три раза дольше, чем положено".

Она танцевала практически 60 лет. И почти 50 из них - на сцене Большого театра, в труппу которого была принята в 1943 году, сразу после окончания Московского хореографического училища. Плисецкая стала легендой и символом Большого театра, как и "Лебединое озеро", которое, по ее собственным подсчетам, она исполнила более 800 раз. Она танцевала все главные партии в классическом репертуаре и обрела поистине триумфальную славу, покорив своим искусством весь мир.

Плисецкая танцует "Кармен-сюиту", сметая на своем пути устоявшиеся каноны и традиции. Зарубежные хореографы активно поддерживают стремление русской балерины к новизне: Ролан Пети ставит для нее "Гибель розы", а Морис Бежар - "Болеро" и "Айседору". Но Плисецкая не всегда находит хореографа и тогда решается на смелый шаг: сама для себя ставит балеты, написанные мужем, композитором Родионом Щедриным. В свете рампы друг за другом выходят на подмостки "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".

Балерина признавалась, что аплодисменты зрительного зала давали ей пару дополнительных минут для передышки. Коллекция ее наград обширна. Она - народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, обладательница премий "Триумф" и "Российский национальный Олимп", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также орденов многих стран. Ее имя присвоено малой планете номер 4626.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года от обширного инфаркта в клинике Мюнхена. Согласно завещанию, составленному совместно с Родионом Щедриным, ее последняя воля была такова: "Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией". Генеральный директор Большого театра Владимир Урин говорил тогда, что она словно "срежиссировала свой уход" и подтверждением тому стали те самые вечера в Большом театре, посвященные памяти Майи Михайловны и благословленные ею.