{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Фестивале кино Израиля в Петербурге покажут шесть премьер

Зрители смогут бесплатно посмотреть настоящие хиты международных кинофестивалей и победителей главной кинопремии Израиля Ophir Awards

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Шесть премьер представят на Фестивале кино Израиля, который открывается в среду в киноцентре "Великан Парк" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистами Андрей Смирнов - программный директор киноклуба "Синемафия", который выступает организатором смотра.

"Израильское кино с его особенным юмором, склонностью к рефлексии и поиску идентичности - одно из самых ярких и обсуждаемых в мире. В этом году мы снова покажем петербуржцам разный Израиль: смешной и грустный, ранимый и саркастичный, эмоциональный и обаятельный", - сказал он.

По словам Смирнова, в этом году зрители смогут бесплатно увидеть настоящие хиты международных кинофестивалей и победителей главной кинопремии Израиля Ophir Awards.

Программа фестиваля

В программу первого вечера включены документальная картина режиссера Янива Сегаловича "Слава Государству Израиль", посвященная 70-летию основания этой страны, и семейная драма Ави Нешера "Другая история" о феномене "возвращения к вере" среди молодых израильтян.

"Работающая женщина" - второй полнометражный игровой фильм документалистки Михаль Авиад. Картина, обращающая к острым социальным вопросам жизни современного общества, принесла актрисе Лирон Бен-Шлуш в 2019 году национальную кинопремию Ophir Awards за лучшую женскую роль. Четыре премии этого же конкурса, в том числе "Лучший фильм года" и "Лучший режиссер", завоевала драма "Шнурки" Якова Голдвассера. В центре семейной истории - сложные отношения между стареющим отцом и его особенным сыном, которого он бросил ребенком.

Режиссер Самех Зоаби рассказывает в своей сатирической комедии "Тель-Авив в огне" о молодом палестинце Саламе, который проходит стажировку на телевидении, где снимается популярный телесериал. Премьера комедии прошла в рамках конкурсной секции "Горизонты" 75-го Венецианского кинофестиваля (2018), где исполнитель главной роли Каис Нафев был награжден "За лучшую мужскую роль".

На 34-м кинофестивале в Хайфе картина "Тель-Авив в огне" в конкурсной программе израильского кино была удостоена награды "Лучший фильм".

Завершится фестиваль 22 декабря романтической комедией "Сквозь стену" Рамы Бурштейн с главной израильской кинозвездой Ноа Колер. Эта картина, лидер проката Израиля в 2016 году, также была показана в Венеции в секции "Горизонты".

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Второй год организатором Фестиваля кино Израиля в Петербурге выступает киноклуб "Синемафия", который регулярно проводит в городе показы киноновинок разных стран.

Теги
РоссияИзраильСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Лауреат премии Grammy американский скрипач Джошуа Белл выступит в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС