На Фестивале кино Израиля в Петербурге покажут шесть премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Шесть премьер представят на Фестивале кино Израиля, который открывается в среду в киноцентре "Великан Парк" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистами Андрей Смирнов - программный директор киноклуба "Синемафия", который выступает организатором смотра.

"Израильское кино с его особенным юмором, склонностью к рефлексии и поиску идентичности - одно из самых ярких и обсуждаемых в мире. В этом году мы снова покажем петербуржцам разный Израиль: смешной и грустный, ранимый и саркастичный, эмоциональный и обаятельный", - сказал он.

По словам Смирнова, в этом году зрители смогут бесплатно увидеть настоящие хиты международных кинофестивалей и победителей главной кинопремии Израиля Ophir Awards.

Программа фестиваля

В программу первого вечера включены документальная картина режиссера Янива Сегаловича "Слава Государству Израиль", посвященная 70-летию основания этой страны, и семейная драма Ави Нешера "Другая история" о феномене "возвращения к вере" среди молодых израильтян.

"Работающая женщина" - второй полнометражный игровой фильм документалистки Михаль Авиад. Картина, обращающая к острым социальным вопросам жизни современного общества, принесла актрисе Лирон Бен-Шлуш в 2019 году национальную кинопремию Ophir Awards за лучшую женскую роль. Четыре премии этого же конкурса, в том числе "Лучший фильм года" и "Лучший режиссер", завоевала драма "Шнурки" Якова Голдвассера. В центре семейной истории - сложные отношения между стареющим отцом и его особенным сыном, которого он бросил ребенком.

Режиссер Самех Зоаби рассказывает в своей сатирической комедии "Тель-Авив в огне" о молодом палестинце Саламе, который проходит стажировку на телевидении, где снимается популярный телесериал. Премьера комедии прошла в рамках конкурсной секции "Горизонты" 75-го Венецианского кинофестиваля (2018), где исполнитель главной роли Каис Нафев был награжден "За лучшую мужскую роль".

На 34-м кинофестивале в Хайфе картина "Тель-Авив в огне" в конкурсной программе израильского кино была удостоена награды "Лучший фильм".

Завершится фестиваль 22 декабря романтической комедией "Сквозь стену" Рамы Бурштейн с главной израильской кинозвездой Ноа Колер. Эта картина, лидер проката Израиля в 2016 году, также была показана в Венеции в секции "Горизонты".

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Второй год организатором Фестиваля кино Израиля в Петербурге выступает киноклуб "Синемафия", который регулярно проводит в городе показы киноновинок разных стран.