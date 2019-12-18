Глава департамента Минкультуры призвал оставить борьбу с гаджетами в музеях

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков призвал не вести бесполезную борьбу против использования мобильных устройств в музеях, так как гаджеты могут сделать их посещение более увлекательным. Такое мнение он высказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Да, мобильное устройство почти всегда с нами и в том числе, когда люди приходят в музей. С этим бесполезно, да и не нужно, бороться. Наоборот, гаджет можно сделать проводником в мир искусства. Мы так и поступили со своим приложением "Артефакт". Это мультимедийный гид с технологией дополненной реальности. Он делает посещение музея более увлекательным и интерактивным", - отметил Ваньков.

С помощью мобильного приложения "Артефакт", внедряющегося в российских музеях, смартфон посетителя может распознавать экспонаты, рассказывать интересные факты о произведениях искусства, а также проигрывать аудиосообщения на русском и английском языках.