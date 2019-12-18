"Мстители: Финал" стал лучшим фильмом года по версии пользователей "Кино Mail.ru"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Картина Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" стала лучшим фильмом года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга проекта "Кино Mail.ru" , который основывается на мнениях и активностях своих читателей.

"Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала заключительная часть популярной кинофраншизы Marvel о супергероях "Мстители: Финал", снятая братьями Энтони и Джо Руссо. На втором месте оказался "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Замыкает тройку лидеров Квентин Тарантино и его фильм "Однажды... в Голливуде", - говорится в сообщении, оказавшимся в распоряжении ТАСС в среду.

На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи. Сериалом года признан проект HBO и номинант "Золотого глобуса" "Чернобыль".

Также "Кино Mail.ru" определил самые популярные фильмы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год. Здесь лидером стала картина "Т-34", в ТОП-5 также вошла военная драма Алексея Козлова "Спасти Ленинград". Среди самых популярных сериалов года лидирует "Игра престолов". В пятерку лучших также входят "Султан моего сердца" (Россия, Турция), "Годунов" (Россия), "Мылодрама" (Россия) и "Возмездие" (Россия).

Помимо этого, портал назвал самых популярных актеров и актрис года. Рейтинг основан на количестве посещений страниц. "Самым популярным актером 2019 года стал Александр Петров, сместивший на второе место лидера прошлогоднего рейтинга Павла Прилучного. Тройку замкнул звезда "Мылодрамы" и "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов, а в топ-5 также вошли Роман Курцын и Владимир Яглыч", - говорится в сообщении, оказавшимся в распоряжении ТАСС в среду. Актрисой года по версии "Кино Mail.ru" стала звезда сериалов "Содержанки" и "Триада" Дарья Мороз, в топ-5 также попали Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.