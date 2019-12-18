Театральная олимпиада 2019 собрала более 100 тыс. зрителей в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Театральная олимпиада - одно из ключевых событий Года Театра - завершила свой марафон по России. Ее последними мероприятиями стали показы спектаклей "Игрушки" по программе фестиваля NET и "Приготовление к смерти" Яна Фабра в рамках программы к 100-летию БДТ имени Георгия Товстоногова. Всего олимпиада собрала более 100 тыс. зрителей, сообщил в среду пресс-центр мероприятия.

"Олимпиада, организованная в девятый раз, проходила с марта по декабрь с поистине олимпийским размахом: в 26 городах России состоялось более 480 мероприятий, которые посетили более 100 тыс. зрителей. Всего в рамках Театральной олимпиады 2019 приняли участие 82 театральных коллектива из 22 стран. Помимо России, это Япония, Китай, Индия, Финляндия, Дания, Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Канада, Израиль, Литва, Австрия", - сообщили в пресс-центре.

В рамках программы выступили 51 иностранный и 31 российский коллектив. Всего с июня по декабрь во всех регионах страны прошли 135 спектаклей, 380 показов. 37 спектаклей показали в России впервые. Часть мероприятий зрители также могли посмотреть в трансляции на сайте и в социальных сетях. Трансляции набрали более 12 млн просмотров.

Творить, объединяя

Театральная олимпиада под девизом "Творить, объединяя" прошла сразу в двух странах - России и Японии, представив зрителям наиболее полную и яркую картину современного театрального процесса. Между странами была организована обменная программа. Японию представили в Петербурге двумя спектаклями Тадаси Судзуки, а Россия представила в Тоге постановки Александринского театра и национального ансамбля горлового пения из Тывы "Алаш".

Основным городом проведения Театральной олимпиады в России стал Санкт-Петербург, а ее основной площадкой и главным соорганизатором - Александринский театр. Были представлены постановки таких театральных мэтров, как Роберт Уилсон, Кристиан Люпа, Хайнер Гёббельс, Теодорос Терзопулос, Саймон Макберни, Димитрис Папаиоанну, Андрей Щербан и Тадаси Судзуки. Всего в программу международного комитета Театральной олимпиады 2019 вошли 27 спектаклей из 16 стран, в том числе постановки из Канады, Германии, Великобритании, Греции, Китая и Индии.

К олимпиаде подключились крупнейшие российские театральные фестивали - международный театральный фестиваль имени Антона Чехова, летний фестиваль искусств "Точка доступа", международный театральный фестиваль "Балтийский дом", фестиваль "Золотая маска". Официальное закрытие прошло 15 ноября в Мариинском театре, но события афиши этого праздника продлились вплоть до середины декабря.

Олимпиада 2023

Следующая Театральная олимпиада может пройти в Венгрии в 2023 году. О готовности провести этот праздник через четыре года объявили генеральный секретарь по культуре Министерства социального развития Венгрии Петер Фекете и художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский. Свою просьбу они адресовали международному комитету Театральной олимпиады в лице ее основателя и президента Теодороса Терзопулоса, а также художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Международный комитет планирует рассмотреть эту заявку на одном из своих заседаний.