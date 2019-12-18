Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Фонда кино утвердил 21 проект организаций кинематографии, чьи проекты получат поддержку государства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

"По итогам проведения в 2019 году второго конкурса проектов, претендующих на получение поддержки производства национальных фильмов, советом Фонда кино под председательством советника президента РФ по культуре Владимира Толстого утвержден список из 21 проекта организаций, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны Фондом кино. Все проекты ранее были оценены сценарной рабочей группой, а также экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В частности, господдержку получат фильмы "Бешенство" ("Резервная копия"), "Гензель и Гретель" ("Визарт фильм"), "День города" ("Лихо!") и "Спасите Колю!" ("Мотор фильм студио"). Частично возвратное и частично безвозвратное финансирование получит, в частности, картина "Отель Белград" ("Старт Студио"), "Счастье мое" ("2Д Целлулоид") и "Летчик" ("Интерфест"). При условии стопроцентного возврата фонд профинансирует картины: "Аманат", "Любовницы 2" (Революция Фильм), "Лед 2" (Водород 2011), "Одиннадцать молчаливых мужчин" ("Пиманов и партнеры").

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.