Под Псковом представили сборник сочинений Пушкина, ставших основой театральных постановок

ПСКОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер в среду презентовал в Псковской области книгу, в которой объединены все произведения Александра Пушкина, послужившие основой театральных постановок на всех сценических площадках страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".

"Сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" состоялась творческая встреча с Владимиром Рецептером - народным артистом России, лауреатом Госпремии РФ, исследователем творчества Пушкина, создателем и художественным руководителем Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге. Главной темой встречи стал выход нового издания - книги "А. С. Пушкин. Театр". Большой, насчитывающий без малого шестьсот страниц том объединил драматические, прозаические и поэтические произведения русского гения, инсценированные в разные годы", - отмечается в сообщении.

Как пояснила ТАСС пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, Пушкинские горы стали первой площадкой на территории России, где было презентовано издание. Основную часть тиража через региональные отделения Союза театральных деятелей передадут в российские театры.

"Пока же один экземпляр книги петербуржцы привезли в "Михайловское", коллектив которого всегда был в числе соратников Владимира Рецептера в деле его "сценических изучений" пушкинского наследия и в числе первых зрителей и экспертов многих его спектаклей по произведениям русской классики", - отмечается в сообщении.

Презентация книги состоялась в Пушкинских горах в рамках гастролей театра "Пушкинская школа", художественным руководителем которого также является Владимир Рецептер. Труппа театра привезла восемь спектаклей, в том числе премьерную постановку "Укрощение строптивой" по комедии Уильяма Шекспира.