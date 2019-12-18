Канал Mezzo впервые покажет оперу Большого театра "Борис Годунов"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Телеканал Mezzo, посвященный классической музыке, впервые покажет оперу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) "Борис Годунов" 19 декабря. Трансляция пройдет в прямом эфире, сообщила на пресс-конференции генеральный директор французской медиа-группы Les Echos, в состав которой входят каналы Mezzo и Mezzo HD Беренис Лажуани.

"У нас 19 декабря прямая трансляция "Бориса Годунова" Большого театра. Завтрашняя трансляция оперы является наивысшим достижением этого месяца, потому что декабрь на канале Mezzo был посвящен русской культуре", - сказала она.

В постановке Леонида Саратова задействованы Михаил Казаков, Альбина Латипова, Екатерина Воронцова, Анастасия Бибичева, Максим Пастер, Андрей Потатурин и другие артисты хора и оркестра Большого театра. Дирижировать будет Туган Сохиев.

Сохиев поделился, что театр предложил для трансляции оперу "Борис Годунов", потому что спектакль был полностью возобновлен и по декорациям, и по костюмам. "Нам показалось очень важным, что канал Mezzo не только транслирует, но и записывает в архив. Уже существует запись постановки Большого театра "Борис Годунов". Нам очень приятно, что будет записан сегодняшний молодой состав, сегодняшнее ощущение спектакля", - отметил дирижер.

Планы на будущее

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подчеркнул, что сотрудничество театра и телеканала - важный многолетний проект. "Мы сейчас обменялись идеями того, что можно было бы сделать в 2020-2021 годах, и планы у нас очень интересные", - добавил он.

Урин поделился, что уже ведутся съемки спектаклей из репертуара театра, в том числе оперы "Царская невеста". "Это, можно сказать, Золотой фонд Большого театра, поэтому мы и остановились на них в начале нашего сотрудничества с Mezzo. Но это не означает, что мы остановимся на этом, потому что мы ведем переговоры и о возможности трансляции новых премьер, вновь созданных спектаклей, не только то, что является классикой театра. Это тоже очень важно", - сказал гендиректор.

Телеканал планирует сотрудничать и с другими театрами, ставящими русские музыкальные спектакли. На Mezzo будут представлены постановки Мариинского театра, Уральского театра Оперы и Балета, Национальной оперы Украины и других.

Под брендом Mezzo представлены два музыкальных телеканала - Mezzo и Mezzo Live HD. Они работают в 80 странах мира, численность аудитории составляет 60 млн подписчиков.