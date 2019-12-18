Герои популярных российских мультфильмов стали гидами по экспозиции Русского музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Персонажи известных российских мультфильмов - "Три кота", "Смешарики" и "Три Богатыря" - стали экскурсоводами по экспозиции Государственного Русского музея (ГРМ). Детский аудиогид, рассказывающий об экспонатах Михайловского дворца и корпуса Бенуа, разработали специально для посетителей младшего и среднего школьного возраста, его презентация прошла в среду в музейном Центре Мультимедиа, сообщили в пресс-службе ГРМ.

"Русский музей подготовил для юных посетителей три тематических маршрута. Так, герои мультфильма "Три богатыря" конь Юлий и богатырь Алеша совершат путешествие по мифам, легендам и сказкам в русском искусстве и расскажут о таких известных картинах из собрания Русского музея, как "Садко" Ильи Репина, "Витязь на распутье" Виктора Васнецова, "Богатырь" Михаила Врубеля и других", - сообщили в пресс-службе музея.

Персонажи "Смешариков" рассказывают об этикете, костюмах и образовании в XVIII веке. Школьников, следующих по этому маршруту, познакомят с картинами Дмитрия Левицкого, на которых изображены воспитанницы Смольного института, а также со знаменитыми произведениями Карла Брюллова, к примеру, с "Портретом графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини".

Герои "Трех котов" поделятся с юными слушателями знаниями о предметах народного искусства в собрании Русского музея - одного из крупнейших в стране. Так, они смогут узнать о резьбе и росписи по дереву, кузнечном деле, гончарном производстве, керамике, деревянных и глиняных игрушках, украшениях, ткачестве и традиционных костюмах.

Отмечается, что детский аудиогид разработан в рамках проекта "Русский музей - детям" при поддержке Сбербанка. Каждый посетитель сможет бесплатно воспользоваться аудиогидом в специальном приложении с помощью смартфона и наушников.

О Русском музее

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Основой его собрания стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.