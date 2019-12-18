"Театральный поезд" запустят в Нижегородской области в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Культурный проект "Театральный поезд" запустят в Нижегородской области с начала 2020 года, сообщил журналистам в среду глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта "Театральный поезд". Это проведение культурных мероприятий в районных Домах Культуры или на открытых площадках", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что в этом проекте будут участвовать четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония им. Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тыс. жителей всех районов области.

Еще один культурный проект - "Время музеев", который стартует в Нижегородской области с 2020 года, он предназначен для школьников и жителей пенсионного возраста. В течение года они смогут бесплатно в составе групп посещать экскурсии по музеям Нижегородской области.

"Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России", - резюмировал Никитин, добавив, что реализация культурных проектов будет способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Куратор нацпроекта - вице-премьер Ольга Голодец, руководитель - министр культуры Владимир Мединский.