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Музейное шоу "Эрмитаж. Сила искусства" выйдет в прокат в российских кинотеатрах

Зрители фильма узнают о знаменательных событиях, разворачивавшихся в стенах Эрмитажа, и увидят в кадре шедевры Леонардо, Рафаэля, Ван Дейка, Рубенса и других художников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Масштабный фильм-кинопутешествие по Государственному Эрмитажу, созданный ведущими итальянскими студиями в тесном сотрудничестве с музеем, в четверг начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах России, сообщили в компании-дистрибьюторе "Невафильм Emotion". Участниками проекта "Эрмитаж. Сила искусства" стали Михаил Пиотровский, Александр Сокуров и многие другие известные деятели культуры.

"Режиссер Микеле Малли и сценаристы Диди Ньокки и Джованни Пискалья рассказали о важнейшем музее России совершенно по-новому, создав увлекательное и доступное широкому зрителю кинопутешествие. Гидом выступил знаменитый итальянский актер Тони Сервилло ("Великая красота", "Лоро", "Изумительный"), который знакомит зрителей с красотой Санкт-Петербурга, зачитывает отрывки из великих произведений русской литературы, рассказывает о знаменательных событиях, разворачивавшихся в стенах Эрмитажа. В русской версии в роли рассказчика выступил Андрей Ургант", - сообщили организаторы проката.

На специальном показе фильма в самом Эрмитаже, состоявшемся 7 декабря в рамках празднования 255-летия музея, Пиотровский рассказал журналистам, что у итальянских зрителей этот фильм почти догнал по популярности "Джокера". "В этом фильме через Эрмитаж люди узнают русскую историю, историю и мистику Петербурга. Этот фильм - некое новое слово, он перекликается с фильмом Сокурова, он в нем тоже участвовал. Но тут очень много нового, это современный документальный кинематограф", - сказал он, добавив, что проект стал результатом деятельности фонда "Эрмитаж - Италия".

В фильме также приняли участие ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский, куратор Библиотеки Конгресса в Вашингтоне Гарольд Лейх и директор Национальной галереи в Лондоне Габриэле Финалди. В кадре - интерьеры Зимнего дворца, шедевры Леонардо, Рафаэля, Ван Дейка, Рубенса, Тициана и Рембрандта, реставрационный центр "Старая Деревня", археологический отдел и отдел современного искусства Государственного Эрмитажа, а также здание Главного штаба. Автором саундтрека к фильму стал пианист и композитор Дмитрий Мячин.

Генеральный секретарь культурного центра "Эрмитаж-Италия" Маурицио Чеккони отмечал, что фильм приобретен 58 странами - от Колумбии до Австралии. Выход картины в России осуществляется при поддержке Итальянского института культуры в Москве и Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге.

По данным на сайте компании-организатора проката, "Эрмитаж. Сила искусства" покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Воронеже, Калининграде, Новосибирске, Пензе, Саратове, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичСокуров, Александр Николаевич
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