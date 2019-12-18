Премьера спектакля "Звездная пыль" пройдет в МХАТ им. М. Горького

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени М. Горького представит в четверг спектакль о жизни "маленького человека" "Звездная пыль" по пьесе Натальи Мошиной в постановке Греты Шушчевичуте.

"Главный герой спектакля - мелкий офисный служащий, тот самый "планктон", ничего не достигший и никем не любимый. Его жизнь проходит по стандартному шаблону: дом, работа, дом, ребенок, жена. Неожиданно рутина сменяется испытанием - именно его выбирают инопланетяне среди всех землян для установления контакта, именно его они собираются забрать с собой", - рассказали в пресс-службе театра.

По словам пресс-службы, помещенный в контекст довольно анекдотичной истории спектакль дает главному герою по-новому взглянуть на свою рутинную жизнь.

Как добавила актриса постановки Лариса Голубина, тема, которая поднята, не из области фантастики, хотя предлагаемые обстоятельства именно такие. "Вряд ли этой фантастичной ситуации кто-то будет верить. Но вот заставить поверить совершенно заурядного человека в то, что он герой, сломать его привычный уют, диван - это наша задача. Смысл жизни - сама жизнь. Само существование на этой планете, со всеми драмами, проблемами, радостями - это бесценно, жизнь бесценна", - цитируют ее в пресс-службе.

Помимо Голубиной, в спектакле задействованы Борис Бачурин, Александр Самойлов, Ирина Фадина, Тимур Дружков, Станислав Курач и другие артисты МХАТ им. Горького.

Постановка "Звездная пыль" будет представлена на Малой сцене в камерном пространстве зала. Как отметили в пресс-службе, декорации усиливают эффект присутствия: "Актеры играют буквально лицом к лицу со зрителем и про зрителя". Художник спектакля - Григорий Рахмилович.