Мединский: фильм "Союз спасения" должен быть включен в обязательную школьную программу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посоветовал включить исторический фильм о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Первым каналом, в обязательную школьную программу.

"Я обещаю привести всю свою семью на этот фильм по билетам и каждый еще приведет по 10 человек. Я мечтаю, чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, которые изучают этот период русской истории. Мы обязательно напишем его в рекомендациях в учебники", - сказал Мединский на премьере картины в киноцентре "Октябрь", выступая перед началом фильма.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст. Выход фильма в российский прокат запланирован на 26 декабря.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обратил внимание, что то, что связано с декабристами, знакомо каждому, кто родился в России. "Но при ближайшем рассмотрении об этом никто не знает ничего. Некая полуромантическая псевдоисторическая каша в голове не соответствует ничему. <...> Мы залезли в архивы, начали читать, увидели это несколько по-другому, надеемся, очень реалистично", - сказал продюсер.

Он добавил, что действие в фильме показано беспристрастно. "Мы не занимали никакой стороны, нам жалко всех в этой истории", - подчеркнул он.

О премьере и ее гостях

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). В картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко.

Согласно сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов.

На премьеру исторической картины в среду пришли режиссеры Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, актеры Ингеборга Дапкунайте, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Антон Шагин, Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Александр Домогаров, ректор ВГИК Владимир Малышев, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, модельер Валентин Юдашкин. Коллег с Первого канала поддержали телеведущие Иван Ургант, Елена Малышева, Леонид Якубович, Борис Берман и Ильдар Жандарeв. Как считает Тодоровский, фильм можно назвать сильной работой, которую еще предстоит осмыслить. "Я нахожусь под большим впечатлением. <...> Я старался смотреть за характерами, за отношениями, за эмоциями, я хотел прожить это. Я был захвачен, я сочувствовал этим людям", - сказал он журналистам.

По мнению спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, фильм такого масштаба давно не появлялся на экранах. "Но главное, что это - попытка глубоко понять целый ряд исторических, очень важных для России процессов, которые начали формироваться именно в преддверии и во время восстания декабристов. Это соотношение и понимание того, что такое для России революция, что такое, когда пролита кровь. Вообще сама идея, можно ли справедливость восстановить кровью - это один из самых важных русских вопросов", - поделился Швыдкой с ТАСС.

С ним согласился первый заместитель генерального директора ТАСС, журналист и телеведущий Михаил Гусман, который назвал ленту масштабным полотном с огромным количеством тонких и важных для понимания деталей, с прекрасной актерской игрой. "Прежде всего, должен сказать, что Константин Эрнст и вся его команда взялись за чрезвычайно ответственный, сложный, но в то же время благородный труд, подняли одновременно трагическую и романтическую, неоднозначную тему, которой являются те самые декабрьские события 1825 года", - отметил он. Гусман добавил, что авторам картины удалось пройти по очень тонкой грани соблюдения уважительного отношения и попытки понимания всех участников тех трагических дней. "Очень важно, что авторы заботливо отнеслись к соблюдению исторической правды, до деталей в костюмах, реквизите, декорациях - было полное ощущение погружения в первую четверть ХIX века", - сказал журналист.

После показа в столице фильм будет представлен в 13 российских городах. 23 декабря состоятся показы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Владивостоке, Иванове, Хабаровске, Щебекино.