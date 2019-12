Fatboy Slim выступит в Москве и Петербурге

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Британский диджей Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, в 2020 году даст два шоу в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора гастролей - компании Sagrado.Live.

Музыкант, который уже более 30 лет в шоу-бизнесе, за свою карьеру сменил множество псевдонимов и попробовал себя в разных жанрах. "Пару лет назад 56-летний Норман Кук вернулся к своему излюбленному альтер-эго. Новый Fatboy Slim - это блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now, добрый десяток успешных ремиксов и великолепные шоу, - отметили организаторы. - Норман снова гастролирует, радуя своих поклонников по всему миру. 15 и 16 мая 2020 года Fatboy Slim приезжает в Россию, его выступления пройдут в клубе А2 (Санкт-Петербург) и Adrenaline Stadium (Москва)".

Норман Квентин Кук считается изобретателем стиля big beat, в котором сделаны его хиты 1990-х годов The Rockafeller Skank и Praise You.

На счету музыканта четыре студийных альбома, десять премий MTV Video Music Awards и две Brit Awards, выступление на закрытии Летних олимпийских игр в Лондоне.