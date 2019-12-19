Грачевский и Куклачев получили государственные награды

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский вручил гендиректору "Ералаш" Борису Грачевскому и основателю Театра кошек Юрию Куклачеву государственные награды РФ. Церемония награждения прошла в Атриуме Большого театра в Москве.

"По традиции в конце года вручаем высокие государственные награды отечественным деятелям. Среди собравшихся здесь много ярких личностей. Спасибо за ваш труд", - сказал Мединский.

Орденами Дружбы были награждены директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Альберт Левенбук и генеральный директор ООО "Ералаш" Борис Грачевский.

Орденами Почета были награждены артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Алексей Гуськов и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени был отмечен дирижер Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Радзецкий. Ордена Александра Невского удостоен профессор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Аркадий Инин.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" получили актриса Продюсерского центра А. С. Кончаловского Юлия Высоцкая, дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Денис Лотоев, артисты Московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" Полина Агуреева и Томас Моцкус.