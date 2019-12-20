Петербургский областной театр "Комедианты" отметил свое 30-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Один из самых путешествующих театров Петербурга - государственный областной театр "Комедианты" отметил в пятницу свое 30-летие праздничным вечером в кругу друзей. Страницы истории своего содружества труппа перелистала на сцене Дома актера имени Константина Станиславского, начиная с первого спектакля - комедии Эдуардо Де Филиппо "Страсти по-итальянски".

Среди тех, кто поздравил театр с днем рождения, были и приглашенные актеры, играющие в спектаклях текущего репертуара. Здесь одну из своих любимых ролей сыграл ветеран Александринского театра, заслуженный артист России Семен Сытник, исполнитель роли Дон Жуана в спектакле "Исповедь целомудренного бабника".

"После Александринского этот театр показался мне совсем маленьким, но с первых репетиций я ощутил здесь уют театра-дома, актерской семьи, в которой мне стало тепло. Такое удивительное содружество создал основатель и главный режиссер труппы Михаил Левшин, с которым мы когда-то учились в институте на Моховой на параллельных курсах. И я признателен ему за приглашение в спектакль, в котором я всякий раз играю с большим удовольствием. Думаю, каждый актер мечтает о таком театре-доме", - сказал ТАСС Семен Сытник.

Театр располагается в Доме Перцова на Лиговском проспекте. Ежегодно более 15 тыс. жителей Ленинградской области получают возможность побывать на спектаклях труппы. Театр известен во многих регионах - от Сибири до Юга страны. "Комедиантов" тепло принимали зрители Германии, Грузии, Испании, Латвии, Литвы, Чехии, Швеции.

"Наш репертуар состоит преимущественно из классических пьес, и их сюжеты, характеры и коллизии основаны на вечных и всегда необходимых для познания истинах. Мы ощущаем нашу необходимость, когда на гастролях и фестивалях зрители аплодируют стоя, мы ощущаем ее, когда играем свои спектакли и в Антверпене, и в Лодейном Поле", - сказал художественный руководитель труппы, заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин.

Периодически в "Комедиантах" выпускают дипломные спектакли начинающие режиссеры из театральной академии и других вузов. Работают здесь и состоявшиеся мастера. "Главное, чтобы все, кто берется что-то ставить, привносили нечто интересное", - пояснил худрук свой выбор. Среди корифеев труппы он выделил заслуженную артистку России Нину Мещанинову, обладающую, кроме драматических данных, еще и ярким вокалом. В шоу-драме "Марлен, рожденная для любви", она поет на разных языках песни Марлен Дитрих.

Областные театры Петербурга

В Петербурге - три областных театра. Помимо "Комедиантов", это Театр драмы "На Литейном" и Театр "На Васильевском". Регулярно они выезжают в область со спектаклями, а также принимают сельских жителей у себя в гостях. Непосредственно в Ленинградской области работают Выборгский государственный театр драмы и кукол "Святая крепость", Гатчинский ТЮЗ и также расположенный в Гатчине Театр-студия "За углом".