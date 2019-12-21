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В Новодевичьем монастыре завершили реставрацию 13 объектов

В 2020 году намерены отреставрировать еще семь

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Реставрация более половины объектов архитектурного ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря завершена, еще семь объектов отремонтируют в следующем году. Об этом в субботу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в своем профиле в Twitter.

"Принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию Новодевичего монастыря. Обсудили завершение очередного этапа реставрации. В 2019, как и планировалось, сданы под ключ 13 из 20 объектов, следующие семь сдадим в 2020", - сказал он.

Ранее на сайте Министерства культуры сообщалось, что ремонтно-реставрационные работы Новодевичьего монастыря планируется завершить в 2022 году.

В частности, предстоит завершить реставрацию 14 объектов, среди которых Покровская церковь над южными воротами, Усыпальница Прохоровых, Погребовые палаты, Казначейские палаты, Преображенская церковь над северными воротами, Сторожка у Северных ворот, Сетуньская башня и других. А в 2022 году откроют Успенскую церковь с Трапезной.

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году Ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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