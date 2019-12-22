Московский театр "Человек" поставил спектакль по неснятому киносценарию Геннадия Шпаликова

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр "Человек" представляет в воскресенье премьеру спектакля "Причал", созданного по неснятому киносценарию советского драматурга, кинорежиссера и поэта Геннадия Шпаликова (1937-1974). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Театр "Человек" предпринял попытку воссоздать на своей маленькой сцене особый мир киносценария, который был некогда запущен в производство, но так никогда и не был снят. "Причал" - это первая крупная работа Геннадия Шпаликова, человека, наряду с Тарковским и Шукшиным определившего художественное лицо отечественной кинематографии второй половины XX века", - сказал собеседник агентства.

Спектакль поставил режиссер, номинант премии "Золотая маска" Данил Чащин.

"Наш "Причал" - своего рода воспоминание, попытка восстановить неснятое кино, снять его "в голове", - пояснил свой замысел режиссер. По его словам, "этот текст невозможно воспринимать отдельно от личности Шпаликова - художника, который во многом создал тот самый осязаемый дух "оттепели" на экране, а впоследствии предпочел - вслед за режиссером неснятого фильма Владимиром Китайским - добровольно уйти из жизни, будучи еще достаточно молодым человеком".

"Для нас было важным попытаться передать это настроение "обреченного счастья" и растерянности: жить, в общем-то, хорошо, но как жить - непонятно. За оттепелью следуют новые заморозки, и мираж, который ты видишь, вот-вот развеется. Все, что ты можешь сделать, - запомнить, зафиксировать его. "Причал" - это импрессионистский этюд, попытка уловить светлое и яркое сегодня, которое уже завтра станет "вчера", - рассказал о спектакле его постановщик.

Он сообщил, что художниками "Причала" стали Ваня Боуден и Михаил Заиканов. Исполнителями ролей выступают Арина Постникова, Андрей Савостьянов, Александр Соколовский, Антон Шурцов.

О Геннадии Шпаликове

Геннадий Шпаликов - советский киносценарист, кинорежиссер, поэт. Родился 6 сентября 1937 года в Сегеже (Карельская АССР). Учился в военном училище. Сначала в Киеве, куда его направил в 1947 году военкомат Ленинградского района, потом - в Московском высшем военном командном училище. Там он повредил ногу, и военную карьеру пришлось оставить.

С 1956 по 1961 год Геннадий Шпаликов учился на сценарном факультете во ВГИКе. Студентами параллельных курсов были Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский, с которыми у него сложилась общая компания.

На последнем курсе института Шпаликов написал сценарий "Застава Ильича", по которому режиссер Марлен Хуциев снял фильм. Никита Хрущев назвал эту картину идеологической диверсией. Фильм подвергли цензуре, но в 1965 году он все же вышел на экраны в сокращенном варианте.

Шпаликов был автором сценария картины Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". По сценариям Шпаликова также сняты фильм Виктора Турова "Я родом из детства" и картина Ларисы Шепитько "Ты и я". Единственной режиссерской работой Шпаликова стал фильм "Долгая счастливая жизнь".

В 1974 году в возрасте 37 лет Геннадий Шпаликов покончил с собой. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.