В Киргизии умер советский режиссер Болот Шамшиев

ТАСС, 22 декабря. Советский режиссер кыргызского происхождения, писатель и артист Болот Шамшиев умер на 79-м году жизни в столице Киргизии, Бишкеке. Об этом в воскресенье сообщает портал Nur.kz.

Отмечается, что режиссер умер в субботу.

Болот Шамшиев родился в 1941 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Настоящую славу режиссеру принесла работа над картинами "Выстрел на перевале Караш" (1968), "Алые маки Иссык-Куля" (1971). В 1977 году Шамшиев стал лауреатом Государственной премии СССР за работу над фильмом "Белый пароход" (1975).