В Москве открылась выставка с материалами из домашнего архива Эдуарда Успенского

"Мы открываем совершенно необычную, душевную выставку, посвященную Эдуарду Успенскому. Эта выставка открывается в день его рождения. Если бы Эдуард Николаевич видел, как проходил монтаж, я думаю, он был бы очень доволен, потому что монтаж делали люди, неравнодушные к его творчеству. Отдельное спасибо Елене Борисовне [Успенской], она приняла активное участие в подготовке выставки", - сказала координатор проекта Наталья Папанова.

Посетители смогут увидеть материалы из домашнего архива писателя, редкие фотографии, рукописи, афиши, авторские игрушки и книги Успенского на многих языках. Также представлены оригинальные иллюстрации к его произведениям, выполненные ведущими художниками, в том числе работы Валерия Алфеевского к первому изданию книги "Крокодил Гена и его друзья", Виктора Чижикова и других. В экспозиции впервые представлены письма Успенского, материалы литературной премии имени Корнея Чуковского, жюри которой Успенский возглавлял в течение последних десяти лет жизни.

Посетить выставку можно с 24 декабря по 31 марта по входным билетам в музей.

Создатель известных всему миру Чебурашки, Крокодила Гены, Матроскина, "Простоквашино" Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Первая его книга - сборник стихов "Смешной слоненок" - вышла в 1965 году, позднее была опубликована сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья". В 1974 году Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот", после чего режиссер Владимир Попов снял мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Успенский умер 14 августа 2018 года.