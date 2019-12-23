Исторический музей покажет в 2020 году выставки про Ленина и Александра III

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный Исторический музей покажет в 2020 году экспозиции портретов Федора Рокотова и образцов искусства Саудовской Аравии, проект "Викинги" и выставки к 150-летию со дня рождения Ленина и 175-летия со дня рождения Александра III. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Выставка "Портреты Федора Рокотова в собрании Исторического музея" пройдет с 26 мая по 28 сентября в Новом выставочном зале. Она расскажет о творчестве выдающегося русского портретиста XVIII века и его влиянии на отечественную художественную и усадебную культуру. "В составе экспозиции - полная коллекция работ Федора Рокотова из собрания ГИМ, гравюры по оригиналам художника, в том числе с его не сохранившихся произведений. Выставка будет дополнена предметами из усадебных интерьеров, в которых хранились портреты Рокотова", - сообщили в пресс-службе.

Экспозиция к 150-летию со дня рождения Ленина откроется 21 апреля. В нее войдут малоизвестные предметы и документы из Исторического музея, Государственного архива РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, архива ФСБ РФ. "На выставке будут представлены неожиданные экспонаты, такие как молитвослов, подаренный главному борцу с религией в качестве талисмана на выздоровление после ранения в августе 1918 года", - отметили в музее.

В марте откроется выставка "Искусство Саудовской Аравии. Из собрания фонда Королевства Саудовской Аравии и Всемирного музея бриллиантов". "Выставка представит одно из самых значимых собраний Культурного фонда королевства Саудовской Аравии - уникальные коллекции III - XIX вв.: текстиль, ювелирные изделия, этнографические материалы, изобразительное искусство, рукописные и книжные памятники", - рассказали в пресс-службе.

Осенью 2020 года ГИМ представит выставку "Александр III. Царь-миротворец. К 175-летию со дня рождения". В экспозицию, которая откроется 22 сентября и продлится до 15 февраля 2021 года, будут включены личные вещи императора и членов его семьи, парадный портрет, костюмы, мундиры, награды, оружие, документы и фотографии, дипломатические дары, сувенирная продукция. В октябре откроются выставки "При дворе российских императоров. Костюм второй половины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа" и "Ранний Железный век. Европа без границ".

Также осенью начнет работу выставка "Викинги", в которую будут включены археологические памятники из собрания ГИМ - коллекция шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения, женское платье X века из китайского шелка. "В том числе впервые будут представлены памятники из новейших раскопок Смоленской археологической экспедиции: меч, золотые византийские монеты, набор украшений, игральные фишки", - отметили в музее.