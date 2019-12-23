Французский продюсер намерен снимать мультсериал "Том Сойер" вместе с "Союзмультфильмом"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Анимационная компания Cyber Group Studios намерена начать работу над вторым сезоном мультипликационного сериала "Том Сойер" вместе с "Союзмультфильмом". Об этом президент CGS Пьер Сиссманн рассказал в интервью ТАСС в понедельник.

"Как я понимаю, Том Сойер - весьма популярный в России персонаж. Я думаю, что над вторым сезоном мы будем работать вместе с нашими российскими партнерами <…> Мы работали над первым сезоном без "Союзмультфильма", он уже закончен. Сейчас мы обсуждаем второй сезон - нам нужно заключить соглашение, и я надеюсь, что мы начнем работу над вторым сезоном в начале следующего года", - заявил он.

В настоящее время "Союзмультфильм" и Cyber Group Studios (CGS) реализуют несколько совместных проектов, в числе которых - мультсериалы для детей "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку". Сериал "Оранжевая корова" создатели рассчитывают представить на саммите Kidscreen в Майами или выставке MIPCOM в Каннах в 2020 году.

"Мы представим его на Kidscreen, профессиональном саммите в Майами в феврале, если сериал будет готов, а если нет - то в октябре на выставке MIPCOM в Каннах ", - уточнил продюсер.

Написанная в 1876 году повесть американского писателя Марка Твена "Приключения Тома Сойера" неоднократно экранизировалась. Так, в 1981 в Советском Союзе был снят трехсерийный телевизионный фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".