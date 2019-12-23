{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Французский продюсер намерен снимать мультсериал "Том Сойер" вместе с "Союзмультфильмом"

Речь идет о втором сезоне

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Анимационная компания Cyber Group Studios намерена начать работу над вторым сезоном мультипликационного сериала "Том Сойер" вместе с "Союзмультфильмом". Об этом президент CGS Пьер Сиссманн рассказал в интервью ТАСС в понедельник.

На эту тему
Экс-глава французской Disney: через 10 лет анимация России может стать известной в мире

"Как я понимаю, Том Сойер - весьма популярный в России персонаж. Я думаю, что над вторым сезоном мы будем работать вместе с нашими российскими партнерами <…> Мы работали над первым сезоном без "Союзмультфильма", он уже закончен. Сейчас мы обсуждаем второй сезон - нам нужно заключить соглашение, и я надеюсь, что мы начнем работу над вторым сезоном в начале следующего года", - заявил он.

В настоящее время "Союзмультфильм" и Cyber Group Studios (CGS) реализуют несколько совместных проектов, в числе которых - мультсериалы для детей "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку". Сериал "Оранжевая корова" создатели рассчитывают представить на саммите Kidscreen в Майами или выставке MIPCOM в Каннах в 2020 году.

"Мы представим его на Kidscreen, профессиональном саммите в Майами в феврале, если сериал будет готов, а если нет - то в октябре на выставке MIPCOM в Каннах ", - уточнил продюсер.

Написанная в 1876 году повесть американского писателя Марка Твена "Приключения Тома Сойера" неоднократно экранизировалась. Так, в 1981 в Советском Союзе был снят трехсерийный телевизионный фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Интервью
Экс-глава французской Disney: через 10 лет анимация России может стать известной в мире
О мультфильме по сказкам Пушкина и будущем индустрии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС