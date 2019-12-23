Премьера фильма "Союз спасения" в Петербурге открылась балом с участием нахимовцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Воспитанники Нахимовского военно-морского училища стали первыми петербургскими зрителями исторического фильма "Союз спасения" о восстании декабристов. Дневной показ картины предварял бал с участием нахимовцев и учениц городских школ и гимназий, рассказал ТАСС заместитель начальника училища по воспитательной работе Андрей Синевич.

"[Нахимовцы] - самыми первыми [увидят премьеру в Петербурге]. Бал - это предшествие кинопоказу. [В фильме] все начинается с бала, потом развиваются события. Хотели тем самым в единое целое связать", - сказал собеседник агентства перед премьерой.

В просмотре фильма приняли участие все воспитанники училища - более 500 человек. Картину представил режиссер Андрей Кравчук. "Мы рассказываем, наверное, о наиболее драматическом моменте XIX века, в основном после Отечественной войны 1812 года. <…> Я горд тем, что я представил этот фильм и показал вам здесь, вы одни из первых наших зрителей", - сказал режиссер, обращаясь к нахимовцам перед показом.

Бал в преддверии показа

В торжественном балу в Нахимовском училище, который состоялся перед премьерой, приняли участие около двух десятков пар. "У нас есть кружки дополнительного образования, куда ходят дети с удовольствием - от самых маленьких - это пятиклассники, и до самых больших - это 11-й класс", - сказал Синевич, отметив большое число желающих среди нахимовцев заниматься именно бальными танцами. "А девушки из школ и гимназий, они тоже с удовольствием ходят к нам на допобразование", - добавил он.

После показа встретиться с воспитанниками училища пришли также представители творческой команды "Союза спасения", в том числе актеры Леонид Бичевин, Иван Колесников, Максим Матвеев и Иван Янковский.

Вечером в понедельник большая петербургская премьера "Союза спасения" состоится в "Ленинград-Центре".

Нахимовское военно-морское училище открыто в Ленинграде в 1944 году. За более чем 75 лет своего существования училище выпустило сотни ребят, большинство из которых в последующем стали офицерами военно-морского флота России. Воспитанники училища с 1991 года принимают участие в дальних морских походах под руководством опытных офицеров ВМФ. Кроме того, ежегодно нахимовцы представляют ВМФ на парадах в Москве и Санкт-Петербурге.

О фильме

Согласно сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). Помимо этого, в картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст. В российский прокат фильм выйдет 26 декабря.

Премьера в Москве состоялась 18 декабря. 23 декабря показы, наряду с Санкт-Петербургом, проходят в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Владивостоке, Иваново, Хабаровске, Щебекино.