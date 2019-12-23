Пять работ вышли в финал конкурса на проект памятника Чайковскому у Мариинки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Жюри международного конкурса на проект памятника Петру Чайковскому перед Концертным залом Мариинского театра в Санкт-Петербурге признало лучшими пять эскизов из более 90 представленных, которые прошли во второй отборочный тур.

"Тот интерес, который был проявлен участниками, удивил. Это более 90 работ, которые претендовали на выход во второй тур. Мы солидарны с маэстро (руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым), что место для установки возможно только на прилегающей территории - рядом с Мариинским театром, с Концертным залом, в шаговой доступности от петербургской консерватории, учеником которой являлся Петр Ильич", - сказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на церемонии оглашения результатов в Концертном зале в понедельник. Он напомнил, что на площадке театра проводится престижный международный музыкальный конкурс имени Чайковского.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев отметил, что на конкурс представили работы авторы из разных городов России, а также из-за рубежа, в том числе из Румынии, Канады, Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Один из эскизов, прошедших во второй тур, - крупный бюст Чайковского, выполненный из параллельно расположенных пластин, остальные мастера изобразили композитора в полный рост. "Мы обсуждали [кандидатуры] очень долго. Мне кажется, то, что мы выбрали из того, что было - это, действительно, объективно наиболее профессиональные, наиболее интересные и разнообразные вещи", - подвел итоги обсуждения жюри ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Семен Михайловский.

Площадь имени Чайковского?

Григорьев отметил, что памятник появится на месте, которое считается одним из главных музыкальных центров города, и проведение конкурса выявило потребность в новом градостроительном решении для территории перед Концертным залом. "Это конкурс подтолкнул нас к очевидной необходимости градостроительно "решить" это место, чтобы получилась новая площадь. Мы поставим вопрос с топонимической комиссией о - со временем - присвоении ей определенного имени", - сказал глава комитета.

Гергиев в свою очередь выразил надежду, что "площадь, которая сегодня не претендует на какую-то громадную историчность, крупно обогатит палитру Санкт-Петербурга", допустив присвоение ей названия в честь Чайковского.

Старт международного открытого архитектурного конкурса на проект памятника Чайковскому объявили 6 сентября. Его организатором выступает городской комитет по градостроительству и архитектуре. Победитель конкурса определится по итогам второго этапа, презентацию его проекта планируется приурочить к 180-летию со дня рождения композитора.

В 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения автора музыки к балетам "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", оперы "Пиковая дама" и других. Чайковский прожил большую часть жизни в Петербурге и похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.